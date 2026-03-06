我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年經典賽「中華隊慘輸日本」！台灣球迷哭了：想念王建民

▲2026年WBC經典賽中華隊面對日本隊的比賽以13:0大比分落敗，在預賽吞下二連敗。（圖／記者葉政勳攝）

2013年經典賽「王建民燃炸全場」！6局無失分：完美封鎖日本

▲2013年經典賽王建民在球數限制下，繳出6局無失分完美封鎖日本的精彩內容，幫助中華隊一度取得2比0領先，甚至在9局上仍握有3比2優勢。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，中華隊今（6）日以0：13慘輸日本，日本隊大谷翔平擊出滿貫全壘打，第二局就領先灌入10分，最終在第7局扣倒擊敗中華隊。許多台灣球迷見狀心碎，紛紛回憶起2013年經典賽的台日大戰，當時在投手王建民幾乎完美的壓制下，中華隊一度把握領先優勢，差點就在高強度的國際賽舞台擊敗陣容豪華的日本國家隊，讓當時的日本球界也感受到前所未有的壓力，雖然最終仍以1分之差遺憾輸給日本，但仍在台灣球迷心中留下永遠難忘的回憶。一名網友今日在Threads上發文，表示看過數屆經典賽下來，2013年的王建民「真的是奇才」，即便當時已在大聯盟走下坡，依然能完美封鎖日本六局0失分，「也才讓台灣有差一點贏日本的機會」，這也讓他感嘆：「現在看來台灣要努力的地方還很多啊！」貼文曝光後，不少球迷也紛紛認同，「真的很厲害，被安打也不會自亂陣腳都能沉著解決」、「我們靠老王罩好幾年了」、「王建民是台灣歷史上最強的投手，沒有之一」、「巔峰時期王建民，只有日本傳奇球星鈴木一朗才有機會和他在大聯盟對決」。不過，也有人指出，「那年日本沒有大聯盟選手喔」、「這次日本棒次差不多四棒海了」、「那年的王建民對這今年這條打線也是會失分，13日本隊是歷屆WBC最弱的，只有捕手阿部和SS坂本勇人能擠進這次打線先發，其他都無法」、「那屆日本隊各種徵召不順，跟這屆的水準差很多喔，這屆日本隊先發九人有五隻都是MLB，而且都是砲」。說到2013年第三屆經典賽複賽，中華隊對上日本的那場經典對決，當時中華隊背負著2009年慘敗的陰影，先從資格賽一路拚進會內賽，再憑藉王建民、郭泓志、陽岱鋼等旅外戰力，加上主場球迷熱烈應援，在澳洲、荷蘭與韓國等強敵環伺下成功闖進東京巨蛋舉行的複賽。中華隊在複賽首戰就遭遇由日職明星組成的日本隊，當時擁有豐富大聯盟經歷的王建民，被視為中華隊最關鍵的王牌。而他也用表現證明身價，在球數限制下繳出6局無失分的精彩內容，幫助球隊一度取得2比0領先，甚至在9局上仍握有3比2優勢。最終戰局卻在延長賽出現轉折，中華隊以1分之差飲恨落敗，留下雖敗猶榮的結局。對許多台灣球迷而言，這場比賽最大的遺憾不只是輸球，更是錯過擊敗日本全明星陣容、挺進經典賽四強的最佳機會；至於對日本球界來說，這場激戰同樣印象深刻，甚至被視為日本在經典賽歷史上最艱苦的比賽之一，就連日本隊當年的監督山本浩二回憶起這場經典對決，都不禁感嘆：「王建民實在很強！」