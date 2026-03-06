我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（6）日最新表示，除了無條件投降之外，不會與伊朗達成任何其他協議。川普在個人社群平台Truth Social發文表示，「除了無條件投降之外，不會與伊朗達成任何協議！」川普說，「在那之後，當一位偉大且能被各方接受的領袖（或領導層）產生後，我們以及許多出色、勇敢的盟友與夥伴，將不懈努力，讓伊朗從毀滅邊緣重新拉回來，讓它在經濟上變得比以往更大、更好、更強」。川普最後強調伊朗將擁有一個偉大的未來，「讓伊朗再次偉大（MAKE IRAN GREAT AGAIN！）」伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稍早曾在X發文表示，「一些國家已經開始進行調解。我們必須明確一點：我們致力於該地區的持久和平，但我們也會毫不猶豫捍衛國家尊嚴和主權，調解應該針對那些低估伊朗人民並挑起這場衝突的人」。