我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國軍方自2月23日至3月6日，在泰國境內參加「金色眼鏡蛇-2026」（Cobra Gold 2026）多國聯合軍演。這項具有悠久歷史的演習始於1982年，由美國與泰國聯合主辦，今年共有10個國家參與，包括美國、泰國、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、日本、中國、印度及澳洲。其中中國與印度僅派遣民間團體參與，僅限於人道救援相關活動。這是韓國第17次應邀參加「金色眼鏡蛇」演習，韓軍此次展現高度重視，共派出390多名官兵參與。在裝備方面，不僅投入了海軍「露積峰」號登陸艦（LST-Ⅱ，4900噸級）以及韓國型登陸突擊裝甲車（KAAV），更罕見地載運K-55A1自走砲、「天虎」輪式防空系統（K-30W）以及「晛弓」反坦克飛彈系統前往泰國。值得軍事迷關注的是，此次演習是「天虎」防空系統與「晛弓」飛彈首度在海外進行實彈射擊，並成功在熱帶氣候環境下完成任務，驗證了韓製武器的卓越性能與可靠性。參演的官兵預計於本月16日啟程回國，完成為期約40天的精實海外訓練。