我是廣告 請繼續往下閱讀

欣興2月營收繳出淡季不淡表現，單月合併營收達116億元，雖較1月下滑9.1%，但仍年增16.2%，改寫歷年同期新高；累計前2月營收243.67億元，年增25.1%。同日，富時台灣50指數最新季度調整名單出爐，欣興也首度躋身納入名單。這次富時台灣50指數調整為增刪各5檔，新增成分股包括金像電、鴻勁、京元電、欣興與華邦電，剔除則有貿聯-KY、聯詠、統一超、瑞昱及萬海。隨著新名單拍板，包括元大台灣50等市值型ETF，後續都將依指數變動同步調整部位。市場傳出，受上游材料價格走高影響，欣興3月起再度調升ABF載板報價，客戶為確保供應，也陸續與公司簽訂長期合約，合約年期多落在5年，相關預付款預計今年入帳，可望成為擴充ABF產能的重要資金來源。公司先前評估，今年AI相關應用占載板營收比重可望提高至60%，涵蓋GPU、ASIC、AI周邊以及通用型伺服器CPU，並看好2027年再度進入新一輪供給吃緊循環的機率升高。