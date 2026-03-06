我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國觀光魅力再次席捲全球社群平台，近日有來自世界各地的遊客陸續在網路上發布短影音，記錄自己結束旅程準備離開泰國的瞬間。這些影片的拍攝地點不約而同都選在蘇凡納布國際機場國際出境區的一段自動手扶梯，這裡是旅客前往登機門前的必經之路。影片創作者紛紛在畫面標註「The world’s saddest escalator」（全世界最悲傷的手扶梯），藉此抒發對泰國旅行結束的依依不捨，意外引發各國網友強烈共鳴。這系列影片曝光後，迅速吸引了來自台灣、韓國、日本、歐洲等地區的網友熱烈互動。許多曾造訪泰國的旅客感同身受地表示，這段路程象徵假期正式結束，心情確實相當沉重。有網友感性留言說，不想回去的話就再回來吧，完全能理解在泰國玩得有多開心；也有人分享自己的經驗，直言上次離開時也對著這座手扶梯看了很久，甚至有遊客在手扶梯上激動落淚。面對外國旅客的眷戀，泰國在地網友也紛紛給予溫暖回應。不少泰國民眾留言表示，泰國永遠歡迎世界各地的朋友，隨時想念時都可以再回來旅行。更有泰國網友熱情邀約，提到即將迎來盛大的潑水節，建議遊客乾脆留下來感受節慶的歡樂氣氛，不要急著回國。這座原本平凡無奇、通往登機口的自動手扶梯，如今已成為各國旅客口中的「告別角落」，承載了無數人對泰國文化的熱愛與回憶。這現象也從側面反映出泰國觀光產業的成功，其獨特的在地風情與熱情待客之道，讓全球遊客在踏上歸途之際，依然對這片土地充滿留戀。