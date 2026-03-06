我是廣告 請繼續往下閱讀

第一時間解除江員支援任務！國安局：擴大調查釐清案情

作為WBC世界棒球經典賽開打前，台灣唯一重要熱身賽，「台日棒球國際交流賽」2月25日至28日在台北大巨蛋登場，掀起一波棒球熱潮，總統賴清德27日晚間親臨球場觀戰第三場賽事，卻爆出有負責總統行程前端安全檢查的維安勤務人員，涉嫌在球員休息室拿走簽名棒球，被依竊盜罪移送台北地檢署。對此，國安局今（6）日也回應了。賴清德現身觀眾席，親臨賽事現場為Team Taiwan加油打氣，不料賽事結束後，卻傳出休息室內原本放置的簽名棒球遭竊。失主在3月1日晚間前往派出所報案，稱2月27日在大巨蛋球員休息室內放置的棒球，包含簽名球少6顆，經警方追查，發現是1名江姓男子將棒球取走。根據《ETtoday新聞雲》報導指出，江姓男子有軍人身分，負責總統公開行程的前端安全檢查勤務。相關人員平時任務包括在總統抵達前先行檢查場地安全，排查是否有爆裂物或可疑人士，並協助設置安檢設備、管制人員動線，確認環境安全無虞後總統行程才會進場。《ETtoday新聞雲》報導表示，據了解，江男當天疑臨時起意，見休息室角落放置多顆棒球，以為是不要的物品，便將6顆棒球帶走。其中2顆為簽名球，包含人氣啦啦隊員「峮峮」的簽名球。警方通知江男到案說明後，他已主動將相關棒球歸還。國安局表示，本案涉嫌人江姓勤員為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當日執行場地安檢工作，有關涉及違法部分，已由警方移送檢方偵辦。本局已於第一時間解除江員支援任務，歸建原單位，刻依相關法規程序進行行政懲處。國安局指出，本局刻正擴大調查釐清案情，倘有其他同仁涉案，即依法究辦究責，將持續加強維安編組人員法紀教育及管考，若有違反規定者，依法嚴加查處，絕不寬貸，防杜類案再生。