全球規模最大的便利商店連鎖品牌7-Eleven，近日正式公開2026年全球門市營運數據。截至今年為止，7-Eleven在全球20多個國家的總店數已突破85000大關，其中亞洲市場依然是展店最密集、成長動能最穩健的核心區域。根據Seven & i Holdings官方資料顯示，日本以超過21600間門市穩居全球冠軍，泰國則以14800餘間店鋪位列全球第2。泰國的7-Eleven由正大集團旗下的CP ALL負責營運，目前門市已全面覆蓋全國77府。泰國小七不僅深入城市核心商圈，更廣泛佈局於社區、學校、辦公大樓及加油站，形成極高密度的滲透網路，核心競爭力在於強大的本土化策略，包括泰式便當、熱壓吐司、現煮咖啡等高頻消費品類，以及代收水電費、電信費、保險費等全方位生活服務。排名全球第3至第5的國家分別為美國（12300多間）、韓國（11000多間）及菲律賓（5000多間）。日本市場目前正致力於將門市轉型為小型生活風格商場，強化鮮食與多功能服務；美國市場則透過併購區域品牌持續擴張，目標在2027年前再增加500多間店鋪。Seven & i Holdings已定下目標，計畫在2030年將全球版圖擴張至30個國家、總店數達到100000間。未來擴張重點將鎖定歐洲、拉丁美洲及中東地區，並持續升級供應鏈，力求將全球門市的鮮食品質逐步拉齊至日本標準。產業分析指出，在亞洲地區，便利商店早已超越單純零售功能，成為現代城市運作不可或缺的基礎設施。