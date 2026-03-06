我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北碧府警方於5日接獲情資，指稱一個由中資背後操控的電信詐騙成員，計畫經由泰國北碧府桑卡拉武里縣（Sangklaburi）的三塔關口偷渡，將犯罪基地從柬埔寨移往緬甸的帕亞通蘇（Phaya Tong Su）。北碧府警局隨即下令桑卡拉武里縣警方聯合移民局、軍方特遣隊及行政部門展開圍捕行動，加強邊境巡邏攔截。當目標車輛出現在桑卡拉武里縣的一處加油站時，聯合執法團隊立即上前圍捕。車內除了1名70歲的泰籍男司機外，另有2名分別為30歲與27歲的中國籍男子。調查發現，這2名中國籍男子均無法出示任何合法的旅遊證件。由於嫌犯神色慌張且行為異常，警方對車輛進行深度搜索，竟在行李箱內搜出209個金色瓶子，瓶身貼有英文標籤並用黑色塑膠袋包裹。經過化驗，瓶內裝有總重1380公克的紫色粉末、333.41公克的橘色粉末，以及高達64包的藍色「失身藥」。警方初步鑑定，這些物資均為產製冰毒、搖頭丸、嗎啡、K他命及古柯鹼的製毒前驅化學品，在黑市價值估計不低於300萬泰銖。泰籍司機供稱，他受雇以3000泰銖的代價，負責將2名男子從通帕蓬縣載往桑卡拉武里縣，再交由緬甸中間人帶領偷渡出境，沒想到半路就被攔獲。目前3名嫌疑人已被帶回警局，後續將面臨非法居留及持有毒品等罪名指控。