我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ONE OK ROCK上海演唱會宣布取消。（圖／理想國）

日本搖滾天團ONE OK ROCK原定於5月9日在上海舉辦巡迴演唱會「2026 DETOX 亞洲巡迴演唱會」，然而主辦方卻在今（6）日突然宣布取消，透露是因為「不可抗力因素」導致本次演出生變。近期因為高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係緊張，使得許多日本藝人的中國活動在開演前被取消，讓粉絲直呼心碎。ONE OK ROCK原定於5月9日在上海虹口足球場舉行演唱會，主辦單位今日發布公告取消，指出本次演出變動是因「不可抗力因素」，並向所有期待已久的歌迷表達最誠摯的歉意，消息一出立刻引發討論。外界普遍認為，ONE OK ROCK演唱會取消是因為中日政治氛圍轉趨緊張，因日本首相高市早苗日前發表台灣有事論，引發中國方面不滿。事實上，近期已經有多起案例，濱崎步去年11月的上海演唱會在開演前臨時取消；歌手大槻真希過去在上海開唱時，甚至演出到一半被斷電；日本歌姬倖田來未在香港的演出同樣宣布取消，相關案例早就不只發生過一次。至於ONE OK ROCK目前正在進行中的世界巡迴演唱會則未全面受到影響，他們將於4月25日與26日在台北大巨蛋連唱兩天，兩場門票在開賣後瞬間被歌迷秒殺售罄，可見的音樂在台灣擁有超高影響力。