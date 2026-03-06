我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昨日台灣首戰對上澳洲，鳳梨（右）不惜跟老婆（左）預支零用錢重押台灣獨贏。（圖／鳳梨臉書）

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，網紅「鳳梨」（吳泓逸）過去在2023年世界棒球經典賽，下注中華隊卻不幸遇上「4連敗」慘賠，被網友稱為「護國冥燈」。鳳梨今年再度挑戰運彩，大力支持中華隊，沒想到連續輸錢2天，噴了70萬，讓他崩潰表示：「我整個人已經魂飛魄散了⋯」昨日台灣首戰對上澳洲，鳳梨不惜跟老婆預支零用錢重押台灣獨贏，沒想到事與願違直接賠光。今晚台日大戰他本來要下日本讓5分，但因為昨晚韓國那場剛好7分輸一半，鳳梨心想日本至少要六分才會贏，再加上愛國心噴發，因此下了台灣受讓跟小分，怎料才到第2局，中華隊就已掉了8分，讓鳳梨哀嚎：「我整個人已經魂飛魄散了，我絕對不會再相信了⋯」中華隊最終以0:13慘遭日本「扣倒」，比賽在7局提前結束，對此鳳梨也PO出投注單直呼：「真的有夠悲哀。」其他網友看了則虧：「你下次可不可以先把注單貼出來，我要跟你翻著下」、「錢不是這樣花的」、「愛國的買台灣，愛錢的買日本」、「就當少買一個LV了」。鳳梨昨日才在社群上曬出投注單，投注金額顯示為30萬元，賠率0.380，押中華隊獨贏，若如願獲勝，可獲利11.4萬元。不過，中華隊在第5局失分，打線遭澳洲壓制，鳳梨心態也崩塌，無奈表示：「我昨晚跟老婆預支零用錢，不顧一切挺台灣，現在七局下，我看不下去了⋯」如今又踢鐵板，也引來許多人留言關心。