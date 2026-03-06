我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管美國多次針對資訊安全風險提出嚴正警告，越南公安部旗下的電信營運商Mobifone仍傳出正與中國科技巨頭洽談，準備簽署全新的5G網路建設合約。這項動向被外界視為越南在關鍵基礎建設上，正進一步向中國技術靠攏的重要指標。根據路透社引述3名知情人士的消息指出，Mobifone正計劃針對包括先進天線基地台在內的5G基礎設施進行招標。據悉這項決定已經敲定，預計中國公司將在整體的建設計畫中承擔極大比例。Mobifone作為越南第3大電信營運商，去年已正式劃歸越南公安部管轄，身分極具指標性。若此項交易達成，Mobifone將緊隨越南軍用電子電信（Viettel）及越南郵政電信集團（VNPT）的腳步。事實上，這兩家電信公司在去年就已經分別與中興通訊及華為簽署5G供應合約。這意味著越南國內的三大電信業者，都將在5G發展上與中國建立深厚的技術合作。對於越南的最新動向，美國國務院發言人在回應媒體詢問時表示，各國在建設攸關民生與國防的關鍵基礎設施時，應將國家安全放在首位，不應僅為了低廉的設備價格而犧牲資安。美方重申，使用存在安全疑慮的供應商設備，可能會讓國家的通訊網路面臨潛在風險。