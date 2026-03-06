我是廣告 請繼續往下閱讀

▲76歲屋主老翁不捨積蓄多年的「寶物」被清走，一度與在場人員發生爭執。（圖／翻攝自東方日報）

馬來西亞新山市的一間民宅近日再次成為鄰里焦點。這間位於大豐花園的「垃圾屋」，去年7月才在志工與政府部門的通力合作下，大動作清走了37噸的雜物，當時以為能還給社區清靜。沒想到現年76歲的屋主老翁囤積習慣根深柢固，在短短不到半年的時間內，竟又從外面撿回將近30噸的垃圾，導致屋內外再度被廢棄物塞爆，引發嚴重的衛生隱憂。新山市政局執法部門聯同馬來西亞固體廢料管理機構（SWCorp）、南方環保公司（SWM）及警方，於3月5日上午展開第二次大規模清理行動。為了防止老翁情緒激動阻撓工作，警方一度封鎖附近路段並在現場維持秩序。現場瀰漫著強烈的惡臭，大批清潔人員配合怪手與三輛16噸大型卡車進場，預估這次的清理費用高達1萬令吉（約7萬新台幣）。負責監督行動的馬華新山市議員黃麗雲表示，這名老翁在今年農曆新年後變本加厲，每天凌晨3點就推著手推車出門「尋寶」。鄰居抱怨，老翁因為家門口被垃圾堵死進不去，有時甚至睡在後巷，且手機音量開得極大，嚴重干擾睡眠。甚至有鄰居發現自家的垃圾桶被老翁「收藏」在家中不願歸還，只能趁半夜偷偷潛入取回，令人哭笑不得。由於垃圾堆積如山，不僅滋生蚊蟲老鼠，更潛藏火災風險，讓附近居民終日提心吊膽。黃麗雲坦言，由於老翁都有準時繳納房屋稅與地稅，當局無法強行封屋，只能呼籲大眾不要再隨意提供回收物給他。當局強調並不反對老翁靠回收賺零用錢，但必須做到「隨收隨賣」，不可長期囤積影響大眾衛生，若情況持續惡化，將評估更強硬的法律對策。