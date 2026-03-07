我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞政壇傳出震撼彈，消息人士指出，原本預計最晚在2028年2月才舉行的一般大選，極有可能在今年下半年提前展開。儘管大馬總理安華先前曾公開表示不急於解散國會，但根據新加坡媒體CNA報導，多位政府內部與政黨高層透露，當局其實已經悄悄啟動相關的籌備作業，基層組織也被要求在開齋節結束後，開始強化動員能量。根據知情官員表示，政府行政體系已針對可能的大選進入戒備狀態，部分國家資源據傳從6月起就將進入待命階段。外界分析，執政聯盟之所以考慮提前尋求新的民意授權，主要原因在於目前馬來西亞國內經濟表現相對穩定，加上反對派內部仍存在紛爭，此時舉行選舉對執政方而言極具優勢。此外，這波選舉熱潮可能不只限於全國層級。消息顯示，柔佛與馬六甲兩個州的州議會選舉也可能提前，並與全國大選掛鉤同步舉行。依照現有的任期規定，馬六甲州政府任期本該於2026年12月屆滿，柔佛則是2027年4月，若兩州決定配合中央提前解散，將在大馬政壇掀起巨大的權力洗牌。目前馬來西亞政府尚未對此消息給予正式回應，但政壇山雨欲來的氣氛已引起各方高度關注。若大選真如傳聞在下半年登場，這將是考驗安華政府施政滿意度，以及各政黨合縱連橫能力的關鍵戰役。