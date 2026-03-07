我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊兩國近日軍事行動不斷升級，戰火更波及阿聯酋的阿布達比與杜拜，讓原本成長強勁的中東房市瞬間熄火。過去兩年，阿聯酋憑藉黃金簽證與高達6%至8%的租金回報率，吸引大量中國與香港投資客，如今局勢惡化，不僅航班取消導致買家滯留，市場更出現恐慌性拋售情緒。一名去年在阿布達比置產的中國買家沈小姐，近期帶小孩回北京度假，沒想到回程時美伊戰爭爆發，航班全面停飛，讓她被迫滯留。她表示當初看中阿聯酋是中立國，且每年租金漲幅高達20%至30%，才決定花費約600萬人民幣（約2760萬新台幣）購入120平方公尺（約36坪）的公寓，沒想到竟會捲入戰火。在杜拜從事房產仲介的王小姐指出，2025年杜拜房市總成交額達6868億迪拉姆，約1.297兆人民幣（約5.966兆新台幣），較前一年增長31%。中國客戶過去一直是市場前三大的主力，特別是來自廣州、深圳從事外貿與金融的女性投資客，增長率一度翻倍。然而戰爭開打後，原本火爆的買氣戛然而止。除了中國買家，香港投資者也因當地免稅及可使用加密貨幣買房等優勢高度關注。但隨著局勢動盪，多家房產開發商原定在海外舉辦的說明會已無限期延後。部分資深投資客更直接擱置前往杜拜看房的計畫，坦言現在局勢不明，「保命比投資更重要」。專家分析，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的緊張局勢，讓投資人開始評估風險，目前市場已出現觀望甚至拋售潮。雖然仍有部分大膽投資人想趁亂接手，但未來局勢如何演變，仍需至少4到6週的觀察期才能定論。