台塑6日董事會通過，將在3月6日至12月31日期間處分南亞科股票6萬1972張，若以南亞科6日收盤價233元估算，處分規模約144.39億元。台塑指出，這次處分南亞科持股，主要是為了充實營運資金並強化財務結構。事實上，台塑去年就曾多次公告賣出南亞科股票，如今再度出手，顯示在本業仍有壓力下，處分轉投資持股仍是資金調度的重要手段之一。南亞科近期則對產業前景展望轉趨樂觀。公司認為，隨著AI應用快速擴張，DRAM需求持續增溫，但供給端新增產能有限，市場供需結構可望延續吃緊，預期價格到今年底都將穩步走揚，高檔行情甚至有機會延續到2027年。除了賣股南亞科，台塑董事會同日也決議配發現金股利每股0.5元。台塑2025年稅後淨損100.48億元，每股虧損1.58元，在連兩年虧損情況下仍決定配息，若以6日收盤價50.2元估算，現金殖利率約1%。