▲林襄轉發粉絲在東京巨蛋拍下的影片。（圖／林襄IG@95_mizuki）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的「台日大戰」，在今（6）日晚間於東京巨蛋開打，最後中華隊以0比13分輸日本。雖然遺憾輸球，但CT AMAZE依然展現出專業姿態，持續保持活力與笑容鼓舞球員與球迷。而林襄也在比賽結束後，轉發多張粉絲視角拍的現場照片以影片，其中一位粉絲還寫下「明天加油」，繼續為中華隊應援。中華隊雖然今天輸球，但場邊的專業應援團CT AMAZE依然充滿活力，從頭到尾都充滿笑容的為大家應援。林襄也在賽後轉發許多粉絲拍下的啦啦隊照片與影片，只見她們笑容滿面，積極的跟球迷們打招呼，並為球員打氣，其中一位粉絲寫下「明天加油」，搶先為中華隊明天的比賽打氣。CT AMAZE這次派出12人前往東京為中華隊應援，早在昨日就引發大量討論，成員們帶著甜美笑容在場邊以節奏感十足的舞蹈鼓舞球迷，讓現場氣氛也隨著啦啦隊的活力不斷升溫。CT AMAZE的強烈存在感，也吸引多家日媒爭相報導，大讚她們是「美女軍團」。除此之外，CT AMAZE還登上日本報紙，中華隊粉專今日PO出一段影片，只見林襄等人一起在日本便利商店購物，突然看到報紙上的人很面熟，竟然就是現身東京巨蛋為中華隊應援的CT AMAZE，林襄還幾乎全身入鏡，版面超大，成功讓國際看到台灣的應援文化。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員，由峮峮、林襄領軍，帶領妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先CT AMAZE的36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力。