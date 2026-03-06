2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（7）將迎來A組、B組和D組的賽事開打，除了中華隊要在早上11：00對上捷克，以及日本要和韓國在18：00交手之後，還有古巴VS巴拿馬、荷蘭VS委內瑞拉、墨西哥VS英國、波多黎各VS哥倫比亞、尼加拉瓜VS多明尼加、美國VS巴西等賽事要進行，以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及包含中華隊同組對手在內的8支國家隊完整球員名單、供讀者參考。
2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽3/7最新賽程表
3月7日(星期六)
12:00AM：古巴vs.巴拿馬
01:00AM：荷蘭vs.委內瑞拉
02:00AM：墨西哥vs.英國
07:00AM：波多黎各vs.哥倫比亞
08:00AM：尼加拉瓜vs.多明尼加
09:00AM：美國vs.巴西
11:00AM：中華台北vs.捷克
18:00PM：韓國vs.日本
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026世界棒球經典賽3/7出戰國家隊完整球員名單
⚾🇯🇵日本隊30人參賽名單
🟡投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
🟡捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
🟡內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
🟡外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾2026 WBC經典賽韓國隊30人參賽名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⚾2026 WBC經典賽捷克隊30人參賽名單
投手（15人）：Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris Vecerka
捕手（3人）：Matous Bubenik、Martin Cervenka、Martin Zelenka
內野手（7人）：Martin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin Vavra
外野手（5人）：Marek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michal Sindelka
⚾🇺🇸 美國隊(Team USA)
🟡投手：大衛·貝納(David Bednar)、馬修·博伊德(Matthew Boyd)、蓋瑞特·克萊文傑(Garrett Cleavinger)、克萊·霍姆斯(Clay Holmes)、葛里芬·賈克斯(Griffin Jax)、布萊德·凱勒(Brad Keller)、克萊頓·克蕭(Clayton Kershaw)、諾蘭·麥克林(Nolan McLean)、梅森·米勒(Mason Miller)、保羅·斯肯斯(Paul Skenes)、塔里克·斯庫柏(Tarik Skubal)、蓋布·史派爾(Gabe Speier)、邁克爾·瓦查(Michael Wacha)、洛根·韋伯(Logan Webb)、蓋瑞特·懷特洛克(Garrett Whitlock)、萊恩·亞布羅(Ryan Yarbrough)
🟡捕手：卡爾·羅利(Cal Raleigh)、威爾·史密斯(Will Smith)
🟡內野手：艾力克斯·布萊格曼(Alex Bregman)、厄尼·克萊門特(Ernie Clement)、保羅·高施密特(Paul Goldschmidt)、布萊斯·哈波(Bryce Harper)、岡納·韓德森(Gunnar Henderson)、布萊斯·圖蘭(Bryce Turang)、小鮑比·威特(Bobby Witt Jr.)
🟡外野手：羅曼·安東尼(Roman Anthony)、拜倫·布克斯頓(Byron Buxton)、皮特·克勞-阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)、亞倫·賈吉(Aaron Judge)
🟡指定打擊：凱爾·舒瓦伯(Kyle Schwarber)
⚾🇨🇺 古巴隊(Cuba)
🟡投手：法蘭克·阿貝爾·阿爾瓦雷斯(Frank Abel Alvarez)、艾曼紐·查普曼(Emmanuel Chapman)、喬西馬·伊薩克·庫辛(Josimar Isaac Cousin)、奈克爾·克魯茲(Naykel Cruz)、達維爾·胡爾塔多(Daviel Hurtado)、丹尼·尤尼斯基·拉朗多(Denny Yunieski Larrondo)、尤安·羅培茲(Yoan Lopez)、萊德爾·馬丁尼茲(Raidel Martínez)、藍迪·羅曼·馬丁尼茲(Randy Román Martínez)、歷凡·莫伊內洛(Livan Moinelo)、達利恩·努涅斯(Darien Núñez)、胡立歐·塞薩爾·羅拜納(Julio César Robaina)、奧西爾·羅德里奎茲(Osiel Rodriguez)、亞力爾·杭伯托·羅德里奎茲(Yariel Humberto Rodríguez)、路易斯·米格爾·羅梅羅(Luis Miguel Romero Jr.)、佩德羅·曼努埃爾·桑托斯(Pedro Manuel Santos)
🟡捕手：奧馬爾·赫南德茲(Omar Hernández)、安德里斯·培瑞茲(Andrys Perez)
🟡內野手/工具人：巴爾巴羅·埃里斯貝爾·阿魯巴魯埃納(Bárbaro Erisbel Arruebarruena)、尤迪·卡佩(Yiddi Cappe)、阿里爾·馬丁尼茲(Ariel Martínez)、尤安·蒙卡達(Yoán Moncada)、馬爾坎·亞尼爾·努涅斯(Malcom Yaniel Nuñez)、阿列克謝·拉米瑞茲(Alexei Ramirez)、亞歷山大·巴爾加斯(Alexander Vargas)、尤爾·揚基(Yoel Yanqui)
🟡外野手：阿爾弗雷多·德斯潘耶(Alfredo Despaigne)、約爾基斯·吉伯特(Yoelkis Guibert)、萊昂內爾·摩斯(Leonel Moas Jr.)、羅埃爾·桑托斯(Roel Santos)
⚾🇵🇦 巴拿馬隊(Panama)
🟡投手：達里奧·阿格拉薩爾(Dario Agrazal)、洛根·艾倫(Logan Allen)、阿爾貝托·巴爾多納多(Alberto Baldonado)、海梅·巴雷亞(Jaime Barría)、米格爾·西恩富戈斯(Miguel Cienfuegos)、保羅·艾斯皮諾(Paolo Espino)、豪爾赫·賈西亞(Jorge García)、米格爾·戈梅茲(Miguel Gómez)、詹姆斯·岡薩雷茲(James González)、哈維·古耶拉(Javy Guerra)、肯尼·赫南德茲(Kenny Hernández)、阿里爾·胡拉多(Ariel Jurado)、溫貝托·梅西亞(Humberto Mejía)、阿卜迪爾·門多薩(Abdiel Mendoza)、安迪·奧特羅(Andy Otero)、埃里安·羅德里奎茲(Erian Rodríguez)
🟡捕手：米格爾·阿馬亞(Miguel Amaya)、里奧·伯納爾(Leo Bernal)、克里斯蒂安·貝坦科特(Christian Bethancourt)、伊凡·赫雷拉(Iván Herrera)
🟡內野手：強納森·阿勞茲(Jonathan Araúz)、何塞·卡巴萊羅(José Caballero)、約翰·卡馬戈(Johan Camargo)、萊昂納多·希梅內斯(Leonardo Jiménez)、埃德蒙多·索薩(Edmundo Sosa)、魯本·特哈達(Rubén Tejada)
🟡外野手：恩里克·布拉德菲爾德(Enrique Bradfield Jr.)、艾倫·科爾多巴(Allen Córdoba)、何塞·拉莫斯(Jose Ramos)、強尼·桑托斯(Jhonny Santos)
⚾🇻🇪 委內瑞拉隊(Venezuela)
🟡投手：路音德·阿維拉(Luinder Avila)、愛德華·巴薩多(Eduard Bazardo)、何塞·布托(Jose Butto)、艾曼紐·德赫蘇斯(Emmanuel De Jesus)、強納森·迪亞茲(Jhonathan Diaz)、卡洛斯·古茲曼(Carlos Guzman)、尤恩德里斯·戈梅茲(Yoendrys Gomez)、安德烈斯·馬查多(Andres Machado)、安東尼·莫里納(Anthony Molina)、凱德·蒙特羅(Keider Montero)、丹尼爾·帕倫西亞(Daniel Palencia)、愛德華多·羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)、安東尼奧·森扎泰拉(Antonio Senzatela)、克里斯蒂安·蘇亞雷斯(Christian Suarez)、蘭傑·蘇亞雷斯(Ranger Suarez)、里卡多·桑契斯(Ricardo Sanchez)、安格爾·澤爾帕(Angel Zerpa)
🟡捕手：威廉·康崔拉斯(William Contreras)、薩爾瓦多·培瑞茲(Salvador Perez)
🟡內野手：路易斯·阿拉斯(Luis Arraez)、威爾遜·康崔拉斯(Willson Contreras)、麥克·賈西亞(Maikel Garcia)、安德烈斯·希梅內斯(Andres Gimenez)、尤亨尼歐·蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)、葛雷伯·托雷斯(Gleyber Torres)、埃塞基耶爾·托瓦爾(Ezequeil Tovar)
🟡外野手：威利爾·阿布瑞尤(Wilyer Abreu)、羅納德·阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、傑克森·喬里奧(Jackson Chourio)、哈維爾·薩諾哈(Javier Sanoja)
⚾🇬🇧 英國隊(Great Britain)
🟡投手：傑克·安德森(Jack Anderson)、布蘭登·貝克(Brendan Beck)、崔斯坦·貝克(Tristan Beck)、多諾萬·班瓦(Donovan Benoit)、查維茲·費南德茲(Chavez Fernander)、蓋瑞·吉爾·希爾(Gary Gill Hill)、約瑟夫·金(Joseph King)、安東尼奧·諾爾斯(Antonio Knowles)、邁爾斯·朗霍恩(Miles Langhorne)、萊恩·隆(Ryan Long)、麥可·彼得森(Michael Petersen)、傑克·塞平斯(Jack Seppings)、葛拉漢·斯普瑞克(Graham Spraker)、納傑·維克托(Najer Victor)、泰勒·維薩(Tyler Viza)、尼克·威爾斯(Nick Wells)、歐文·懷爾德(Owen Wild)、凡斯·沃利(Vance Worley)
🟡捕手：威利斯·克雷斯韋爾(Willis Cresswell)、哈瑞·福特(Harry Ford)
🟡內野手：爵士·齊斯霍姆(Jazz Chisholm Jr.)、奈特·伊頓(Nate Eaton)、盧修斯·福克斯(Lucius Fox)、伊凡·強森(Ivan Johnson)、伊恩·路易斯(Ian Lewis Jr.)、BJ·默里(BJ Murray)、尼克·華德(Nick Ward)、賈斯汀·懷利(Justin Wylie)
🟡外野手：馬特·科佩爾尼亞克(Matt Koperniak)、克里斯蒂安·羅賓森(Kristian Robinson)、安佛尼·西摩(Anfernee Seymour)、達內爾·史威尼(Darnell Sweeney)、崔斯·湯普森(Trayce Thompson)
⚾🇨🇴 哥倫比亞隊(Colombia)
🟡投手：阿德里安·阿爾梅達(Adrian Almeida)、奧斯汀·伯格納(Austin Bergner)、丹尼斯·柯瑞亞(Danis Correa)、大衛·洛爾杜伊(David Lorduy)、埃爾金·阿爾卡拉(Elkin Alcala)、愛默生·馬丁尼茲(Emerson Martinez)、吉列爾莫·祖尼加(Guillo Zuñiga)、約翰·羅梅羅(Jhon Romero)、何塞·金塔納(Jose Quintana)、胡立歐·德黑蘭(Julio Teheran)、路易斯·帕提諾(Luis Patiño)、納比爾·克里斯馬特(Nabil Crismatt)、佩德羅·賈西亞(Pedro García)、萊佛·聖馬丁(Reiver Sanmartín)、里奧·戈梅茲(Rio Gomez)、泰倫·格雷羅(Tayron Guerrero)、亞普森·戈梅茲(Yapsón Gómez)
🟡捕手：埃利亞斯·迪亞茲(Elías Díaz)、豪爾赫·阿爾法羅(Jorge Alfaro)、卡洛斯·馬丁尼茲(Carlos Martínez)
🟡內野手：邁克爾·阿羅約(Michael Arroyo)、達揚·弗里亞斯(Dayan Frías)、多諾萬·索拉諾(Donovan Solano)、吉奧·厄爾薛拉(Gio Urshela)、喬丹·迪亞茲(Jordan Díaz)、雷納爾多·羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)
🟡外野手：布萊恩·布埃爾瓦斯(Brayan Buelvas)、古斯塔沃·坎佩羅(Gustavo Campero)、哈羅德·拉米瑞茲(Harold Ramírez)、赫蘇斯·馬里亞加(Jesús Marriaga)
⚾🇩🇴 多明尼加隊(Dominican Republic)
🟡投手：阿爾伯特·阿布瑞尤(Albert Abreu)、桑迪·阿爾坎塔拉(Sandy Alcántara)、艾爾維斯·阿爾瓦拉多(Elvis Alvarado)、華斯卡·布拉佐班(Huascar Brazoban)、布萊恩·貝約(Brayan Bello)、塞蘭托尼·多明奎茲(Seranthony Dominguez)、卡米洛·多佛(Camilo Doval)、卡洛斯·埃斯特維茲(Carlos Estevez)、萬迪·佩拉塔(Wandy Peralta)、克里斯多福·桑契斯(Cristopher Sanchez)、丹尼斯·桑塔納(Dennis Santana)、路易斯·塞維里諾(Luis Severino)、格瑞戈里·索托(Gregory Soto)、愛德溫·烏塞塔(Edwin Uceta)、阿布納·烏里貝(Abner Uribe)
🟡捕手：阿古斯丁·拉米瑞茲(Agustin Ramirez)、奧斯汀·威爾斯(Austin Wells)
🟡內野手：朱尼爾·卡米內羅(Junior Caminero)、小弗拉迪米爾·葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、凱特爾·馬提(Ketel Marte)、曼尼·馬查多(Manny Machado)、傑瑞米·佩納(Jeremy Pena)、傑拉多·佩爾多莫(Geraldo Perdomo)、艾梅德·羅薩里歐(Amed Rosario)、卡洛斯·桑塔納(Carlos Santana)
🟡外野手：奧尼爾·克魯茲(Oneil Cruz)、胡立歐·羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、約翰·羅哈斯(Johan Rojas)、胡安·索托(Juan Soto)、小費南多·塔提斯(Fernando Tatis Jr.)
⚾🇧🇷 巴西隊(Brazil)
投手：約瑟夫·康崔拉斯(Joseph Contreras)、艾瑞克·帕迪紐(Eric Pardinho)、提亞戈·維耶拉(Thyago Vieira)、羅德里戈·高橋(Rodrigo Takahashi)、恩佐·澤山(Enzo Sawayama)、丹尼爾·三崎(Daniel Missaki)、加布里埃爾·巴博薩(Gabriel Barbosa)、提亞戈·達席爾瓦(Tiago da Silva)、穆里洛·古維亞(Murilo Gouvea)、雨果·金伏(Hugo Kanabushi)、奧斯卡·仲越(Oscar Nakaoshi)、佩德羅·達科斯塔·萊莫斯(Pedro Da Costa Lemos)、皮埃特羅·里恩佐(Pietro Rienzo)
捕手：加布里埃爾·卡莫(Gabriel Carmo)、加布里埃爾·戈梅茲(Gabriel Gomes)、馬修斯·席爾瓦(Matheus Silva)
內野手：萊昂納多·雷吉納托(Leonardo Reginatto)、丹特·比薛特(Dante Bichette Jr.)、盧卡斯·羅霍(Lucas Rojo)、維特·伊藤(Vitor Ito)、菲利普·水越(Felipe Mizukosi)
外野手：盧卡斯·拉米瑞茲(Lucas Ramirez)、加布里埃爾·馬西爾(Gabriel Maciel)、維克托·馬斯凱(Victor Mascai)、奧斯瓦爾多·卡瓦略(Osvaldo Carvalho)
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
經典賽戰績C組戰績榜
A組包括波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬和哥倫比亞，B組包括美國、墨西哥、義大利、英國和巴西，D組包括委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列和尼加拉瓜。以下分組尚未開打。
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
經典賽戰績C組戰績榜
|隊伍
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得
|失
|澳洲
|2
|0
|1.000
|-
|8
|1
|日本
|1
|0
|1.000
|0.5
|13
|0
|南韓
|1
|0
|1.000
|0.5
|11
|4
|捷克
|0
|2
|0.000
|2
|5
|16
|台灣
|0
|2
|0.000
|2
|0
|16
