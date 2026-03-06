我是廣告 請繼續往下閱讀

美國勞工統計局今（6）日公布最新統計，2月非農就業人數減少9.2萬人，遠低於市場預期的新增5.9萬人，失業率則由4.3％升至4.4％。就業市場意外疲軟，加上美伊戰火持續，川普最新喊話要伊朗「無條件投降」，進一步推升油價上漲。美股6日開盤後各主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌886.22點或1.85％；標普500指數下跌108.79點或1.59％；那斯達克指數下跌321.886點或1.42％；費城半導體指數下跌145.28點或1.86％。根據《CNBC》報導，布蘭特原油價格突破每桶90美元，市場對於伊朗戰事衝擊全球能源供應的擔憂未減，加上卡達能源部長最新示警，稱海灣國家的能源生產可能在未來幾週中斷，恐導致油價飆高至每桶150美元，加深華爾街陰霾。分析師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，「隨著投資人愈來愈擔心中東衝突會持續多久，以及能源供應可能受到的干擾，市場仍處於避險模式」。庫爾卡法斯補充說，美國油價飆升正在加劇通膨憂慮，可能對消費支出造成壓力。但庫爾卡法斯強調，美國市場應對石油供應波動的能力已經擁有結構性變化，不像過去那麼脆弱，自2019年以來，美國已成為石油淨出口國，而且美國經濟對能源的依賴程度，也遠低於過去。庫爾卡法斯認為，「油價可能需要長時間維持在每桶100美元以上，才會對經濟成長造成實質性的拖累」。面對2月非農就業意外爆冷，經濟學家曾特納（Ellen Zentner）表示，聯準會恐將陷入兩難，降息有助於刺激就業但可能推升通膨，進退維谷下聯準會或會傾向按兵不動，暫時維持利率不變。