隨著中東局勢急劇惡化，杜拜國際機場在有限度恢復營運後，首批滯留當地的中國旅客終於在3月4日深夜飛抵廣州白雲國際機場。當飛機降落那一刻，機艙內響起如雷掌聲，許多旅客難掩激動情緒。其中一位化名茜茜的旅客表示，這段回家路極其艱辛，自2月28日局勢失控導致航班大面積取消以來，她與朋友為了確保能離開，只要看到有飛往杭州、北京、上海或廣州的機票就搶，總共買了8張機票，只要飛不了就立刻改簽。茜茜回憶，當時杜拜機場資訊混亂，客服電話甚至要等待1小時才能接通。不少受困旅客在社群群組自發性統計人數，試圖湊滿250人聯繫航空公司洽談包機。她最終在3月4日凌晨搶到前往廣州的票，當時距離登機只剩下2小時。她感嘆，直到飛機進入阿曼上空，確認脫離戰火風險區時，大家緊繃的情緒才真正放鬆，艙內氣氛瞬間變得熱烈。另一位旅客周寬的撤離過程更為曲折。由於卡達哈馬德國際機場至今仍無商業航班起降，他在3月2日上午親耳聽到飛彈爆炸的巨響後，決定放棄空路。他與其他旅客包車從杜哈出發，歷經8小時陸路長途跋涉，穿過卡達與沙烏地阿拉伯之間的邊境禁區，最終抵達利雅德，再轉飛開羅後才成功返國。周寬特別提醒，若有旅客選擇陸路撤離，務必找尋信用良好的司機，並要求路線避開美軍基地以維護安全。目前中東局勢仍不明朗，雖然阿聯酋已逐步恢復部分航線，但周邊國家的機場營運仍充滿變數。這場突如其來的戰火，讓無數跨國旅客的回家之路，演變成一場與時間賽跑的生存挑戰。