2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，中華隊今（6）日以0：13慘輸日本，日本隊大谷翔平擊出滿貫全壘打，第二局就領先灌入10分，最終在第7局扣倒擊敗中華隊；對此，總統賴清德、副總統蕭美琴都在社群平台Threads上發文鼓勵，迅速獲得破萬愛心。2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，中華隊今（6）日以0：13慘輸日本，賴清德在Threads上發文表示，今晚的比賽，對很多國人來說一定很不好受。賴清德指出，在東京巨蛋面對陣容強大的日本隊，國家隊遇到非常艱難的挑戰。日本隊展現了高水準的實力，「我們也必須誠實面對彼此之間仍有差距，但從球員臉上不甘心的表情，可以看出大家有多想為台灣贏下這場比賽。即使在困難的局面下，球員們依然保持專注與拚勁，直到最後都沒有放棄。」賴清德續指，這場比賽也有許多年輕的投手登板，在世界級舞台面對頂尖打者。這些經驗都是重要的養分，相信球員們會把今天的失利化為前進的力量，在未來打出更好的表現。賴清德呼籲，面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵。站在國際賽舞台上，即便承受的壓力很大，但他們仍展現出非常堅強的心理素質，「而台灣球迷的不離不棄，直到最後一刻仍大聲為台灣應援，更是讓人十分感動。」賴清德最後表示，謝謝所有台灣英雄們的努力。經典賽還在繼續，讓我們把不甘心留在今晚，重新整理心情，全心投入下一場比賽。Team Taiwan，我們一起繼續拚。蕭美琴在Threads上發文表示，「惜惜，愛你們，明天又是新的一天！」，並配上身穿棒球衣的貓兩隻貓互相依偎的溫馨圖片。貼文一出，網友們紛紛留言表示，「我們沒失誤，接殺大谷，還上壘到滿壘，這樣還不夠優秀？很棒了」、「不管結果如何，我們都是TEAM TAIWAN」、「台灣隊都是英雄，比賽有輸有贏，我們不能只有在贏球的時候才愛他們，能代表國家隊，就是一種驕傲！明天繼續加油」、「我們不會只有在贏的時候才愛他們」。