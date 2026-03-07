我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢持續惡化，美媒披露美軍並未對長期化軍事行動做好充足準備，目前正緊急追加人力與資源，準備將對伊朗的打擊行動延長至至少100天。儘管美國總統川普（Donald Trump）最初預期戰事約4週可結束，但現況顯示軍事行動可能延續至9月。美軍特別擔憂伊朗低成本無人機的威脅，因為能低空避開雷達，導致美軍必須耗費高價飛彈進行攔截。伊朗伊斯蘭革命衛隊於3月5日宣稱，已在波斯灣北部擊中一艘美國油輪，並強硬宣布封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。伊朗表示，戰爭期間該海峽通行權由伊朗控制，禁止美國、以色列、歐洲及其支持者的軍用與商用船隻通過。此外，伊朗也發射超重型霍拉姆沙赫爾4型飛彈，目標直指以色列特拉維夫市中心及機場，並對科威特美軍設施發動無人機攻擊。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此回應，美以聯軍空襲已取得顯著成果，成功動搖伊朗宗教領導層。以軍強調，襲擊是為了阻止伊朗在地堡重建原子彈計畫，目前已摧毀約300個飛彈發射場。以方聲言將持續擴大對德黑蘭基礎設施、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及伊朗境內發射目標的打擊力道。面對日益失控的戰火，國際社會正試圖介入斡旋。法國擬於下週的G7財長會議討論中東危機。中國外交部發言人毛寧於3月5日表示，中方將派遣特使翟雋訪問中東各國，並提到外長王毅已與俄羅斯、伊朗、以色列、沙烏地阿拉伯及阿聯酋等國外長通電。中方主張對話才是解決矛盾的正確路徑，呼籲各方透過政治外交手段化解分歧，避免戰爭全面失控。