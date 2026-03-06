我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「澎福古棗味」的人氣商品「炸棗」外皮Q彈、內餡香甜不膩。炸棗是澎湖婚宴或喜慶場合才能品嘗到的傳統點心，象徵喜氣與圓滿。（圖／大樂購物中心提供）

「澎湖海味樂購趣」澎湖物產展暨離島風味特展，即日起至3月19日在大樂購物中心1樓特賣場登場。活動集結多家澎湖及離島特色品牌，包括澎福古棗味、山海寶石、丁香魚達人、海鳥愛吃、望安一條根、天王貢糖等，帶來豐富的海味與在地特色美食。其中，「澎福古棗味」的人氣商品「炸棗」每次到高雄只在大樂販售。Q軟糯米外皮包入以澎湖花生研磨而成的花生顆粒內餡，經高溫油炸後放涼，外皮Q彈、內餡香甜不膩。炸棗是澎湖婚宴或喜慶場合才能品嘗到的傳統點心，象徵喜氣與圓滿。即日起至3月8日，每日12:00至18:00快閃販售，每日數量有限售完為止。此外，1樓食品百貨區也販售多樣澎湖特色美味。來自「宏裕行」的新鮮水產，包括花枝蝦排、海鮮蝦卷、飛魚卵花枝蝦餅、澎派蝦餅等；以及產地直送、急凍鎖鮮的「七美吻仔魚」，還有口感爽脆Q彈、越嚼越香甜的「狗母魚丸」。澎湖在地知名廠商「日香美食坊」則帶來紫菜貢丸、耍嘴小魚干、皮蛋香螺；澎湖知名外燴餐館「露露餐館」也推出手工製作、不添加防腐劑與亞硝酸鹽的「辣味羊肉香腸（梅革茲）」與「煙燻辣味雞肉香腸」等特色產品。現場還能選購多款澎湖特色農產與飲品，包括素有澎湖人青草茶之稱的「風茹茶」、果皮極薄、香氣濃郁且多汁味甜的「楊梅果」，以及口感清爽、外型類似鹹版蓮霧的「冰花」。另外，來自澎湖烏崁、添加天然乳酸益菌手工醃漬的「乳酸高麗菜」也同步登場，讓民眾一次品嘗多樣澎湖在地風味。展售期間，大樂也推出多項回饋活動，包含「買就送的商品券回饋」3月6日至3月19日澎湖指定專櫃、大樂澎湖水產區、特產區，當日累計消費滿3,000元送300元商品券。此外還有「澎湖展特色滿額禮」與「海味樂購彈彈樂」等活動，各品牌櫃位也推出期間限定優惠活動，以及櫃上滿額禮。