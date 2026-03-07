中央氣象署表示，今（7）日東北季風影響，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨，周末（3月7日至3月8日）雨區縮小，但下周一至下周三（3月9日至3月11日）東北季風再增強，北部、東半部降雨機率提高，基隆北海岸與宜花地區需留意較大雨勢。
今天天氣：東北季風影響 大台北、宜花整天濕涼
3月7日今天的天氣，氣象署指出，東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花為陰短暫雨的天氣，台東、恆春半島也有零星降雨，而其它地區為多雲到晴、可見陽光的天氣。
氣溫方面，各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，白天高溫在北部及宜蘭17至19度，其它地區則可來到24至26度，北台灣整日感受濕涼，而中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大，早晚請多加件外套注意保暖。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天稍微回溫 北東仍有局部短暫雨
3月8日明天的天氣，氣象署說明，清晨各地偏涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，早晚低溫中部以北、宜蘭14至16度，南部、花東17至18度，高溫在北部、宜花19至22度，中南部、台東24至28度。
一周天氣：北台灣整天偏涼 中南部日夜溫差大
氣象署提及，周末過後台灣天氣依舊變化快速，下周一又會有東北季風影響到下周三，桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，山區有零星短暫雨，特別是下周一，基隆北海岸、宜蘭、花蓮要注意較大雨勢。
周末兩天乾冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東16至18度；周六白天高溫在北部、宜蘭17至19度，花蓮21度，中部及台東23至25度，南部25至28度；周日略為回溫，高溫在北部、宜花20至23度，中南部及台東24至27度。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
3月7日今天的天氣，氣象署指出，東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花為陰短暫雨的天氣，台東、恆春半島也有零星降雨，而其它地區為多雲到晴、可見陽光的天氣。
氣溫方面，各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，白天高溫在北部及宜蘭17至19度，其它地區則可來到24至26度，北台灣整日感受濕涼，而中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大，早晚請多加件外套注意保暖。
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天稍微回溫 北東仍有局部短暫雨
3月8日明天的天氣，氣象署說明，清晨各地偏涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，早晚低溫中部以北、宜蘭14至16度，南部、花東17至18度，高溫在北部、宜花19至22度，中南部、台東24至28度。
氣象署提及，周末過後台灣天氣依舊變化快速，下周一又會有東北季風影響到下周三，桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，山區有零星短暫雨，特別是下周一，基隆北海岸、宜蘭、花蓮要注意較大雨勢。
周末兩天乾冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東16至18度；周六白天高溫在北部、宜蘭17至19度，花蓮21度，中部及台東23至25度，南部25至28度；周日略為回溫，高溫在北部、宜花20至23度，中南部及台東24至27度。
資料來源：中央氣象署、環境部