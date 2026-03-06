我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地方法院審理民進黨立委柯建銘與國民黨立委羅智強的名譽權糾紛案，今（6日）判決羅智強敗訴。羅智強主張，柯建銘指控他在立法院黨團協商時打騷擾電話干擾發言，已損害名譽，因此提告求償100萬元精神慰撫金，但法院認定相關言論屬於立委職權範圍內，受言論免責權保障。根據判決指出，柯建銘在立院黨團協商會議中指稱羅智強打電話干擾其發言，目的在於維護自身發言權利，並未使用偏激言語或肢體動作，未逾越立委職權行使範疇，依法應受言論免責權保障。此外，柯建銘後續接受媒體訪問時提到「是男人就認」等說法，法院認為這屬於對會議事件的回應與延伸說明，與立委職務行使具直接關聯，仍屬附隨行為，因此同樣受到言論免責權保障。至於羅智強則主張，通聯紀錄已顯示他並未撥打騷擾電話，檢方也查出當天打電話者為陳姓男子並已提起公訴，認為柯建銘在事實未明的情況下誤導輿論，損害其名譽。不過法官指出，案發當時尚未查明真正來電者，且從協商錄影畫面可見，當柯建銘手機鈴聲響起時，羅智強剛好使用完手機放回桌上，加上過去協商時也曾出現類似情況，柯依自身觀察與經驗認為遭羅智強干擾，具有一定理由相信其判斷為真，因此難認定柯有惡意捏造。法院認為，柯建銘對羅智強的批評屬於對立法院議事行為的評論，屬於可受公評之事，應受言論自由保障，因此判決羅智強求償無理由，駁回其請求，全案仍可上訴。