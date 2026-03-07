我是廣告 請繼續往下閱讀

自2月28日美國與以色列對伊朗採取軍事行動後，中東多國空域被迫封鎖，導致全球航空運輸大亂。隨著近期局勢演變，阿聯酋空域已開始局部重開。阿聯酋航空在6日表示，光是3月5日一天，就已經成功接載約3萬名乘客從杜拜前往世界各地。雖然目前仍維持有限度的航班服務，但阿聯酋航空強調，只要空域條件許可且符合營運安全要求，預計在未來數日內就能全面恢復所有航線的正常運作。阿聯酋航空進一步說明，從3月7日起，每天將營運106組航班，往返全球83個目的地，這已恢復到整體航線網絡的60%。這對連日來受困於杜拜與中東地區的旅客來說，無疑是個好消息。不過航空公司也提醒，目前的運能仍優先安排給先前已預訂機位的旅客，呼籲乘客必須在確認機位狀態後再前往機場，避免造成航廈擁擠與不便。面對動盪的區域情勢，阿聯酋航空表示會持續密切監測美伊衝突的後續發展，並視情況隨時調整營運規劃。儘管急於復航以緩解滯留人潮，但航空公司重申，安全始終是最高原則。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊風險評估持續更新，國際民航界也正觀望這波復航能否帶動中東空中交通秩序的全面回穩。