印尼官方指出，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）提出調解伊朗戰爭的提議，目前已獲得巴基斯坦、阿聯酋等穆斯林國家的支持。根據彭博社報導，印尼土地與空間規劃部長瓦希德表示，普拉伯沃在與當地伊斯蘭領袖會晤後，重申與多個穆斯林國家立場一致，致力於防止中東局勢進一步惡化與升級。瓦希德透露，普拉伯沃表達希望能與伊朗方面直接會晤的意願，這項構想已得到包含巴基斯坦與阿聯酋在內的多個國家支持。印尼穆斯林知識分子協會顧問委員會主席阿希迪基更進一步指出，普拉伯沃曾提到，巴基斯坦總理謝里夫已表態，願意陪同普拉伯沃一同前往德黑蘭進行訪問。謝里夫隨後也在社群平台X上發文證實，他與普拉伯沃於3月5日進行了極具成效的通話。兩人達成共識，認為目前中東地區迫切需要保持克制，並應該儘速重啟外交努力，以防止戰火向外蔓延。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊情勢緊繃，印尼作為全球最大的穆斯林國家，普拉伯沃的外交斡旋動作備受國際關注，能否成功推動伊朗與美以體系重回談判桌，已成為中東和平能否露出一線曙光的關鍵。