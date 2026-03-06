中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（6）日晚間23時15分台中市西屯區發生芮氏規模4.5地震，地震中心主任吳健富表示，本起地震發生在「車籠埔斷層」和「彰化斷層」之間，該區域過去發生地震地震數量稀少，考量到彰化斷層能量已經累積許久，民眾務必特別留意。
吳健富說明，本起地震震央在台中西屯，分析半徑30公里歷史資料，該區域地震主要都發生在1999年921地震期間，2000年後僅發生過4起有感地震，規模都在4.5左右；震央位置西側有彰化斷層，東側則是車籠埔斷層，深度都在30公里以下，加上人口稠密，體感會較明顯。
吳健富指出，今年除夕夜，台中近海也曾發生規模4地震，越來越多地震都發生在過去比較少搖晃的「空白區」，推測原因是包括這幾年0206地震、918地震、0403地震、0121地震都出現在「好發區」，在應力作用的能量累積下，輪到空白區開始出現地震。
吳健富提及，今天台中西屯規模4.5地震，預估不會有太大的餘震，頂多都在規模4以下；震央東側的車籠埔斷層在921地震時已經釋放大量能量，反而是震央西側的「彰化斷層」已累積許多能量，是否準備作動有待觀察，氣象署也希望能透過小地震慢慢施放能量，以免災害發生。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳健富提及，今天台中西屯規模4.5地震，預估不會有太大的餘震，頂多都在規模4以下；震央東側的車籠埔斷層在921地震時已經釋放大量能量，反而是震央西側的「彰化斷層」已累積許多能量，是否準備作動有待觀察，氣象署也希望能透過小地震慢慢施放能量，以免災害發生。