2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic ）C組預賽最受矚目的「日韓大戰」，即將於今（7）日在東京巨蛋點燃戰火。昨晚（6日）官方正式公布兩隊預告先發投手，日本武士隊如外界預期，派出效力於洛杉磯天使隊的左投菊池雄星掛帥；南韓隊則由擁有「特急潛水艇」之名的側投高永表出陣。
菊池雄星出戰 先發對決韓國
現年34歲的菊池雄星，本季效力於大聯盟天使隊，憑藉穩定的三振能力與豐富的國際賽經驗，被總教練井端弘和委以重任，擔任抗韓先鋒。日本隊在昨日大勝中華隊後士氣如虹，期盼藉由菊池的強力投球奪下連勝，穩固分組領先地位。
韓國推高永表 保留柳賢振
韓國隊方面，先發投手並非原先各界預測的生涯大聯盟78勝名將柳賢振，而是由側投高永表擔綱。日本媒體《產經體育》分析，高永表曾在2021年東京奧運對陣日本隊時先發，當時繳出5局失2分的優異內容。南韓教練團顯然希望利用其獨特的放球點與速差，干擾日本隊強大的打線。
《產經體育》表示，由於中華隊已苦吞2敗，晉級形勢嚴峻，南韓隊可能因此改變布局，決定「溫存」王牌柳賢振，以應對後續更關鍵的賽程。
日韓宿命對決 東京巨蛋再度沸騰
隨著大谷翔平昨日展現滿貫砲神威，今日的日韓大戰門票早已銷售一空。日本隊若能取勝，將幾乎鎖定八強門票；而南韓隊則背負著不能輸的壓力，必須全力阻止日本隊的連勝氣勢。兩國頂尖投手的正面交鋒，將成為今晚全球棒球迷關注的焦點。
