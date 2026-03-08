我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀秀子（如圖）現年31歲，曾當過游泳教練、瑜珈老師等。（圖／翻攝自秀秀子IG）

秀秀子10歲就登上電視！當過游泳教練

經典賽台灣應援太夯！啦啦隊女神加持

經典賽WBC中華隊摘2勝！2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日落幕，中華隊險勝韓國隊，全台球迷沸騰。在現場應援的Fubon Angels秀秀子在獲勝當下被捕捉到特寫，宛如幸運女神降臨，《NOWNEWS今日新聞》整理出秀秀子背景介紹、10歲登上電視節目、應援經歷及她如何從一名游泳教練，搖身變成Fubon Angels隊長，人氣扶搖直上。31歲的秀秀子本名王永秀，從小展現表演熱忱，鮮為人知的是，她10歲就讀國小期間，便以首位參賽者身分登上謝震武主持的益智節目《超級大富翁》，開啟螢幕初體驗，之後畢業於台藝大舞蹈系，秀秀子底子深厚，曾擔任兒童劇團演員與魔術舞者，為演藝路打下扎實基礎。踏入啦啦隊職涯前，秀秀子也曾是專業游泳教練與瑜伽老師，她於2019年加入富邦啦啦隊，2020年組成女團「L.C.G.勵齊女孩」，但之後自行宣布因為個人因素問題，於同年6月21日後暫停活動。2024年秀秀子晉升為核心大隊長，充滿自信、甜美兼具成熟氣質，是為不二人選。雖然舞台上散發無比活力，私下的秀秀子擁有極大反差，其實是個不折不扣的宅女，她坦言休假最愛窩在家看動漫、畫畫，更對懸疑紀錄片愛不釋手，真性情又親民，圈粉無數，近年她不僅持續在球場發熱，更積極跨足演藝圈及電競領域，用專屬步調綻放著獨一無二的魅力。特別的是，秀秀子沙啞的嗓音被粉絲稱為擁有「御姐系親和力」，她害羞自謙，坦言仍學習努力勝任隊長職務，「每個人都希望公司在分配資源的時候可以更公平，大家都有露臉的機會，但很多時候，女孩們想要的，和公司想要的並不一樣，我就要去當那個中間協調的人。」今年經典賽事啦啦隊名單亮眼，此次CT Amaze公布的成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」，也讓此次經典賽場邊應援更加吸睛。近年台灣啦啦隊文化在亞洲體壇備受關注，從職棒到國際賽事都能看到，此次CT Amaze遠赴日本東京巨蛋，不僅為中華隊加油，也把台式應援文化帶上國際舞台，預期將結合舞蹈、口號與應援曲，打造具有台灣特色的應援氛圍。《NOWNEWS今日新聞》也全程為讀者更新最新戰況。