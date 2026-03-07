2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）昨（6）日台灣與日本同樣未搶得勝利，但是各通路應援活動不退場，《NOWNEWS》整理各通路包含超商、速食、連鎖餐廳、吃到飽餐廳、外送平台的最強應援優惠。超商部分，7-11有美式咖啡買2送2，萊爾富推出燕麥奶拿鐵單杯特價30元（原價65元），比買一送一還便宜。另有手搖飲優惠，COMEBUY買一送一，冰品中哈根達斯也有買1送1。而飯店的吃到飽餐廳，凡姓名與中華隊任一球員名字三字相同或同音者，直接5折優惠。
🟡超商通路應援WBC經典賽優惠
📍7-11：美式咖啡買2送2
門市優惠：3月7日起至3月8日
◾特大杯美式咖啡買2送2
◾杜老爺甜筒買2送1
◾農心辛拉麵/辛炒麵辛辣白菜買2送2
◾麥香檸檬紅茶 600ml買2送1
◾寶礦力水得 (低卡) 買2送1
◾法國 EVIAN 依雲天然礦泉水買2送2
◾森永in果凍買2送1
◾思樂冰特大杯全口味買1送1
門市優惠：3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2
◾精品燕麥拿鐵買2送2
◾思樂冰買1送1
◾黑松 FIN 好菌補給飲 580ml買2送2
◾可口可樂纖維+ 600ml 買2送2
◾特趣焦糖夾心巧克力 （鹹焦糖）買2送2
◾小時光麵館 （辛辣香菇風味包）買2送2
◾統一生機（綜合堅果／腰果）買2送1
◾利捷維全系列買2送2
📍萊爾富：買一送一優惠
◾3月7日：必備零食餅乾推買一送一，包括蠟筆小新洋芋片、卡迪那、雙響砲指定品項、雷神草莓牛奶巧克力餅乾通通殺半價。
◾3月7日～3月9日：「燕麥奶拿鐵」單杯特價30元，原價65元相當於比買一送一更便宜；
◾即起～3月31日：還有「辻利減糖抹茶歐蕾」（原價65元）買一送一；日式茶碗蒸、海鮮茶碗蒸、玉米濃湯風味茶碗蒸（原價45元）與大蝦蝦茶碗蒸（原價49元），即日起推出任選2件75元優惠。
🟡速食通路應援WBC經典賽優惠：
📍麥當勞：買一送一
麥當勞即日起至3月31日，開吃「一起挺優惠券」38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。最新加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️即日起至3月31日，推出「一起挺優惠券」，最高省下2538元。券中有中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
◾️麥當勞加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，即日起至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」優惠券；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。
◾️歡樂送網路訂餐限定優惠：大薯2個99元、6塊雞塊99元等。
📍三商炸雞：6塊199元！買5送6、買10送10
三商炸雞應援WBC熱潮，即日起至3月16日，加碼速食優惠：
◾️炸雞桶199元：內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️炸雞買5送6：外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️雞翅買10送10：外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
📍達美樂：披薩「買1送2」，共三大優惠
◾️優惠代碼「911480」外帶「吃爆四強」披薩半價優惠340元！集結日本「日式章魚燒」、韓國「韓風泡菜豬」，還有「澳洲BBQ雙腸」、「捷克奶油烤雞」兩款新口味。
◾️優惠代碼「831116」應援棒球套餐799元：「吃爆四強披薩＋全壘打強棒麵包＋棒球披薩馬芬＋三振對手蒜味巴掌麵包＋骰到六可可馬芬＋1.25L大可樂」（各店限量）。
◾️優惠代碼「131169」：全台門市外帶「大披薩買一送一再送大可樂」。
🟡量販店通路應援WBC經典賽優惠：
📍全聯：哈根達斯199元！20款人氣口味可選
全聯自3月6日起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市，設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml」每桶只要199元，熱門口味包括草莓、香草、抹茶等共20種任選，再額贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈、下次使用）。
且本次活動更首度擴及花東地區共30家全聯門市，推出「哈根達斯品脫473ml」6款經典口味，包含草莓、夏威夷果仁、蘭姆葡萄、抹茶、淇淋巧酥與巧克力，同樣下殺199元並贈滿額折價券。
🟡冰品通路應援WBC經典賽優惠：
📍哈根達斯：外帶買一送一
頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯攜手風靡全球的經典角色小熊維尼，一同推出「Häagen-Dazs小熊維尼100週年」系列新品，另外也祭出應援中華隊門市限定優惠，即日起至3月8日，享外帶3球冰淇淋「買一送一」優惠。
🟡連鎖餐廳應援WBC經典賽優惠：
📍三商巧福：應援套餐129元起
◾️「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價129元（原價179元）
📍福勝亭：必勝「豬排定食套餐」199元
◾️「開運豬排定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
📍粥大福：泡菜起司牛肉粥買一送一！小菜也買一送一
即日起至3月10日，Uber Eats外送平台限定，泡菜起司牛肉粥、招牌滷鴨血、脆皮豬頭皮「買一送一」優惠！
🟡「手搖飲」應援經典賽優惠：
📍COMEBUY：買一送一！部分7折foodpanda外送優惠
◾️即日起，使用foodpanda優惠碼「美食棒棒達」，可享「部分門市7折應援優惠」喝COMEBUY手搖飲料（實際以平台顯示為主）。
◾️COMEBUY DREAM台北小巨蛋店限定，3月2日起「玉荷冰綠買一送一、嗨神奶茶買一送一」平日優惠。
備註：每人單筆限購1組，每日限量100組；以門市公告為主；以價低者折扣、不可拆單累計。
COMEBUY DREAM台北小巨蛋店 資訊
地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（13號店鋪）
電話：02-2577-3127
時間：平日11:30-19:00、假日12:30-20:00
📍CoCo都可：2杯99元！葡萄柚果粒茶新增菜單陣容
CoCo都可表示，手搖飲料常態優惠全新陣容，3月即日起指定品項「任選2杯99元」！包括：葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配。
🟡飯店通路應援經典賽優惠：
📍礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」:與英雄同名享5折
2026世界棒球經典賽（WBC）適逢礁溪老爺酒店周年慶，3月18日前推出「英雄同名」活動，凡姓名與中華隊任一球員名字三字相同或同音者，至雲天自助餐廳用餐可享5折優惠、兩字同音享8折。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：第2位半價
台北六福萬怡酒店表示，「敘日全日餐廳」推出凡於平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票(電子或紙本皆可)，即享第二位半價優惠(需加收原價服務費)，若以最低價的平日午餐餐價來計算，平日午餐原價1480元＋10%，5折之後價格為888元。
或者也可選擇在平假日午晚餐，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，同樣享有優惠，特價為平日午晚餐1299元，假日午晚餐1499元。（「敘日全日餐廳」餐廳原價：平日午餐1480元＋10%、平日晚餐1580元＋10%、假日午晚餐1880元＋10%）
🟡外送平台應援經典賽優惠：
📍Uber Eats：韓式料理買一送一
贏點得到：即日起至3月8日晚上11時59分前輸入「贏點得到」，最高有機會獲得價值666元的Uber Cash點數，或指定活動商家單筆下單滿666元現折66元一次。
韓式料理買1送1：即日起至3月10日，限時推出韓式料理專區，於指定活動店家可享「指定品項買1送1」，包括Pizza Hut、達美樂、起家雞、橋村炸雞、韓勾a 바비큐 韓式烤肉便當專賣店。
資料來源：7-11、萊爾富、麥當勞、達美樂、三商炸雞、全聯、三商巧福、福勝亭、粥大福、COMEBUY、CoCo都可、台北六福萬怡酒店、Uber Eats
