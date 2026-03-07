已經連輸2場的中華隊是否已經宣告淘汰？答案是否！

中華隊8強之路完整分析！晉級首要條件：剩下2場沒退路要全贏

關鍵是如果再輸掉一場比賽，戰績就會變成1勝3敗或0勝4敗，絕對會淘汰，一定要連續贏下最後兩場比賽，把戰績拉到2勝2敗

▲中華隊要晉級8強的首要條件，今（7）日對戰捷克一定要先拿下，只要輸球就畫下句點。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊2連敗還有機會！晉級條件四連動：打敗韓國再幫韓國加油

讓戰局變成「確定日本第一，澳洲、韓國、中華隊都是2勝2敗比失分率；捷克沒贏半場墊底」

1.日本隊必須4戰全勝：

2.澳洲隊接下來兩場都要輸掉：

3.南韓隊打贏澳洲且輸給日本、台灣：

▲中華隊8強晉級之路，最後2場賽事都要拿下以外，日本隊要全勝、南韓隊也要打贏澳洲，形成「自助天助我也」的狀況，才有機會進入拉鋸戰2勝2敗。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

4.捷克隊必須4戰全輸：

中華隊晉級之路分析太難懂！「日期賽程重點」一次看

▲中華隊晉級之路「日期重點版」，週日要先打贏南韓、週一再幫南韓加油。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽如火如荼開打中，中華隊一連兩天出賽輸給澳洲、日本，現在戰績0勝2敗，許多觀眾都很好奇，中華隊還有最後一線生機，但必須「剩下兩場全贏」、「南韓打贏澳洲」、「日本要全勝」、「澳洲隊接連2場比賽都輸」，「捷克隊要全敗」等5大條件，最後中華隊才會跟韓國、澳洲都是2勝2敗的戰績，比失分率看誰較低可以晉級8強複賽。中華隊接下來有兩場分組賽，分別是今（7）日對戰捷克以及（8日）對戰南韓，，只要今天打輸捷克，中華隊2026經典賽之旅就畫下句點。中華隊目前已經不可能「確定能以分組第二」晉級，所以完全需要仰賴其他國家表現加上自己表現來晉級，，所以接下來四種條件必須都要連動並且全部達成，中華隊才有機會可以進到8強複賽。日本隊必須以分組第一晉級，如果日本隊以2勝2敗參與比失分率環節，中華隊絕對沒機會，因為台日大戰中華隊丟了13分被扣倒。澳洲隊現在已經2勝，如果再從韓國或日本手中拿下一勝，戰績很可能變成3勝1敗，不管如何中華隊即便最好成績2勝2敗已經是任人宰割。南韓隊目前1勝情況下，第2勝必須是從澳洲手上拿下，形成一個奇妙的「台灣要在週日打贏韓國，週一幫韓國加油」狀況。目前捷克打韓國、澳洲都已經輸掉比賽，跟中華隊一樣都是兩敗，在台灣要剩下2戰都贏的情況，中捷大戰捷克得輸；日本必須穩穩4戰全勝，因此日捷大戰，捷克依然還是要輸球，雖然很殘忍，但這是中華隊晉級之路唯一解。如果覺得文字敘述很難理解中華隊晉級8強之路的話，《NOWNEWS》記者也替大家直接整理後續的「日期賽程重點」，只要全部達成「中華隊就會有機會可以進入8強」，一切就看失分率怎麼安排！在上述這些賽果都達成時，就能夠創造澳洲、南韓以及中華隊都是2勝2敗的情況，比較失分率的情況下，，但講這麼多，只要今天中捷大戰輸球，2026經典賽之旅就到此結束。