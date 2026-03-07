我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李今珠（左起）、千昭允、車榮玹、朴淡備等人昨日抵達東京，即將為接下來賽事應援。（圖／記者張一笙攝）

李珠珢、徐賢淑未在名單 陣容出現調整

沖繩集訓後再赴東京 提前備戰舞台

▲2026世界棒球經典賽（WBC）於5日在東京巨蛋開打，峮峮（左）、林襄（右）帶CT AMAZE為中華隊應援。（圖／記者張一笙攝）

2026年世界棒球經典賽持續在東京巨蛋開打，除了各國球隊備戰動向受到關注，場邊應援陣容同樣成為球迷熱議焦點。韓國國家隊啦啦隊日前已完成集結，昨（6）日全體正式抵達東京，準備在經典賽期間為韓國隊加油，值得注意的是，除了李珠珢外，此次名單與先前外界流傳版本有所不同，最終確定由剛離開起亞虎啦啦隊的千昭允遞補加入，組成4人完整陣容，也讓球迷相當關注。原先不少球迷期待能在東京巨蛋再次看到「三振舞」爆紅的李珠珢登場，但她先前已透過社群親自回覆粉絲，確認不會出席本屆東京賽事。此外，原本傳出可能入選的徐賢淑最終也沒有在名單之中，讓韓國應援團出現明顯變動。消息曝光後，不少原本為了李珠珢而計畫赴日觀賽的球迷也感到相當可惜。根據最新確認名單，本屆韓國啦啦隊由車榮玹領軍，她同時也是韓職LG雙子啦啦隊隊長，曾多次參與國際賽事應援，其他成員則包括李今珠與朴淡備，3人都被視為韓職應援圈的數一數二的人物，再加上新加入的千昭允，形成全新的4人組合，整體陣容雖然精簡，但實力與人氣依舊受到肯定。據了解，韓國應援團在正式進入東京前，已先前往日本沖繩進行集訓，包含舞蹈排練、動線安排以及整體應援節奏的演練，期間車榮玹也曾在社群分享與朴淡備的合照，引發粉絲熱烈討論，經過數天排練後，成員們已完成所有準備工作，並於昨（6）日正式抵達東京，準備在東京巨蛋呈現整齊劃一的韓式應援。本屆經典賽除了球場上的實力對決，場邊應援文化同樣成為另一場無形競賽，台灣方面由峮峮、林襄領軍12名CT Amaze應援團坐鎮，而韓國則派出隊長級啦啦隊組合登場，雙方風格各具特色，雖然李珠珢、徐賢淑未能現身東京巨蛋略顯遺憾，但新陣容依然備受期待，也讓球迷更加期待接下來的台韓大戰以及場邊應援的精彩表現。