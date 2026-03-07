我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新2月就業數據意外表現欠佳、失業率攀升，加上布蘭特期油近兩年首度升破每桶90美元，美股週五持續受壓，主要指數不只再度收黑，週線均以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）當天在自家社群網站發文，聲稱除非伊朗無條件投降，否則不會達成結束戰爭的協議。受其言論影響，油價漲幅進一步擴大，也加劇了市場對戰爭將造成全球石油供應連鎖中斷的擔憂。卡達能源大臣卡比（Saad al-Kaabi）警告，如果未來幾週油輪仍無法通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），油價可能達到每桶150美元，不排除將拖垮世界經濟。Argent Capital Management的投資組合經理艾勒柏克（Jed Ellerbroek）也直言，如果他是市場參與者，在伊朗戰爭爆發、川普行事反覆無常的情況下，他也不想持有太多對經濟形勢高度敏感的股票，而這種情況持續越久，對股市的影響就越大。除了油價，美國勞工統計局6日公布的最新統計顯示，2月非農就業人數減少9.2萬人，不只與增加5.5萬個的預測背道而馳，更低於所有分析師預期，失業率也由4.3％升至4.4％。Orion首席投資長霍蘭德（Tim Holland）警告，總體就業數據令人非常失望，加劇了人們對勞動力市場是否正處於疲軟的擔憂，儘管儘管1月的就業數據看似強勁。有鑑於近期能源價格走高，若華爾街談論滯脹現象（上世紀70年代經濟增長放緩和通膨上升並存的棘手局面）也不用太驚訝。6日收盤，美股道瓊工業指數下跌453.19點或0.95%，收在47501.55點；標普500指數下跌90.69點或1.33%，收6740.02點；科技股為主的那斯達克指數下跌361.31點或1.59%，收22387.68點；費城半導體指數則大跌307.02點或3.93%，收在7514.74點。