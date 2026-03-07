美國針對伊朗的打擊行動，波及伊朗位於印度洋的軍艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena），遭美國潛艇用魚雷擊沉，離事發地點最近的斯里蘭卡則在收到求救訊號後展開救援行動，撈起多具遺體。斯里蘭卡內閣發言人賈亞提沙（Nalinda Jayatissa）5日證實，還有另一艘伊朗船隻也在附近經濟水域內，斯里蘭卡正在盡最大努力，保障船上人員的生命安全。然而，有外媒引述看到的官方備忘錄獨家揭露，美國向斯里蘭卡施壓，要求不要遣返船員和倖存者。
根據《路透社》報導，一份美國國務院內部電報顯示，美國駐科倫坡大使館的臨時代辦豪厄爾（Jayne Howell），已向斯里蘭卡政府強調，這2艘船隻的倖存者，都不應該被遣返回伊朗，理由是：「斯里蘭卡當局應盡量避免伊朗企圖利用被拘留者進行宣傳。」
按照電報內容，豪厄爾還曾告訴以色列駐印度及斯里蘭卡大使，沒有將船員遣返回伊朗的計畫，對方並詢問豪厄爾，是否曾與船員接觸、鼓勵他們「叛逃」。
斯里蘭卡衛生和大眾傳媒部副部長維傑穆尼（Hansaka Wijemuni）則告訴《路透社》，德黑蘭已請求科倫坡幫忙送回遇難者的遺體，但具體時間尚未確定。
原文連結：Exclusive: US pressing Sri Lanka not to repatriate Iranian crew and survivors from sunken ship, memo says
