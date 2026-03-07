雖然週末中南部陽光露臉，但北台灣的朋友雨傘先別收！根據最新吳德榮氣象專欄與氣象署預報，下週天氣將迎來劇烈的「兩段式轉折」。除了下週二有鋒面快閃突襲、氣溫跳水外，週四（12 日）起更受大陸高壓與強烈輻射冷卻影響，將進入連續 5 天清晨極凍、白天微熱的極端溫差環境。今日北部與東部仍有局部降雨，氣象署也提醒沿海應注意長浪發生。

▲氣象署發布「一週溫度趨勢」顯示，下週氣溫將如同雲霄飛車大幅震盪，下週二（10日）鋒面掠過氣溫再度跳水，隨後週四起（12日）受乾高壓影響，日夜溫差將急劇擴大。（圖／氣象署提供 cwa.gov.tw）
東北季風發威北台涼！氣象署示警東部慎防長浪

根據中央氣象署最新天氣預報，受東北季風影響，今、明（7、8日）兩天北台灣天氣較涼，低溫僅約 13 度，與最高溫衝破 30 度、熱如盛夏的中南部形成強烈對比。氣象署指出，今日大臺北地區、基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海目前有長浪發生的機率，海上作業或岸邊活動應提高警覺。

第一段轉折：下週二鋒面快閃突擊轉濕冷

吳德榮在洩天機教室專欄指出，下週一（9日）環境轉偏東風，水氣稍增，大臺北及東半部仍有零星降雨。到了下週二（10）則迎來第一段轉折，另一波鋒面將快速掠過，屆時北部與東半部轉有局部短暫雨，氣溫將再度明顯下降。這波鋒面影響時間雖短，但短時間內的降溫對呼吸道敏感族群是一大考驗，民眾應適時調整衣著以防感冒。

▲「未來降雨趨勢」圖表揭示水氣分佈，今起至下週二（10日）受兩波東北季風影響，迎風面降雨較多；下週三（11日）起水氣逐漸減少，全台將轉為乾爽穩定的天氣。（圖／氣象署提供 cwa.gov.tw）
第二段轉折：連5天乾空氣南下防強輻射冷卻

最值得關注的第二段轉折出現在下週四（12）。受大陸高壓乾空氣南下影響，全台將迎來連續 5 天晴朗穩定的天氣。雖然白天體感舒適微熱，但夜間「輻射冷卻」效應極強，清晨氣溫會降至極低，形成巨大的日夜溫差。由於環境濕度偏低且持續天乾物燥，適逢 清明掃墓 期間，吳德榮特別叮嚀山區祭祖務必小心火燭，嚴防野火發生。

資料來源：洩天機教室中央氣象署

