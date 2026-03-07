我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）5日在白宮發表談話，暗示美國結束對伊朗的軍事行動後，古巴不排除就是下一個目標。時隔僅一日，川普就又在接受《CNN》訪問時表示，古巴政權「很快就會垮台」，透露哈瓦那當局很想達成協議，他打算派國務卿盧比歐（Marco Rubio）去看看。根據《CNN》報導，川普受訪時，不斷吹噓自己2.0任期的軍事成就，雖然伊朗是目前的優先事項，但古巴問題已拖了半世紀之久：「我們還有很多時間，但古巴在等了50年後，已經準備好了」、「我已經觀察這件事50年了，而現在事情就這樣落在我手上，這是因為我的關係，但無論如何，這件事就是落到我手上,而且我們做得非常好。」《BBC》則指出，今年美洲發生了許多意想不到的事，首先是美國1月初對委內瑞拉採取軍事行動、委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被生擒，委國最親密的盟友-古巴則失去了重要的原油來源；而且在川普政府的壓力下，也沒有其他國家敢挺身而出，填補委內瑞拉留下的石油供應缺口，能源危機在古巴各地越來越嚴重。報導指出，即使在首都哈瓦那較富裕的地區，停電期間，人們也只能用柴火煮飯。該國除了前蘇聯時期建設的電網之外，幾乎沒有太陽能板或其他供電選擇，沒了原油，島上的火力發電廠根本無法產生足夠的電力來滿足需求。在這種情況下，川普政府卻再三強調，現在還不是放鬆對古巴施壓的時候。分析認為，這種施壓可能是一種策略，目的是讓古巴在談判桌上處於更弱勢的地位，甚至變相促成古巴人民的內部起義。