美國總統川普（Donald Trump），當地時間5日在白宮橢圓形辦公室，與多名宗教團體領袖一同舉行禱告會，白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）在其社交平台X帳戶上發布一段影片，顯示川普在牧師的圍繞下，為美國在伊朗戰爭取勝而祈禱，畫面流出後，引起不少討論與關注。
綜合外媒報導，多名牧師5日聚集在白宮祈禱，還將手放在川普的肩膀和背上，祈求上天給予川普智慧，在這充滿挑戰的時刻指引他，保佑前線武裝部隊平安，持續賜予總統所需的領袖力量以帶領國家。
雖然這並非川普首次邀請宗教領袖到白宮進行禱告，不過這次祈禱會的時機相當敏感，正值美國非營利監督組織「軍事宗教自由基金會」（MRFF）踢爆，部分美軍士兵被長官告知，這場對伊戰爭是「神聖計畫的一部分」，目的是引發聖經所預言的末日「大決戰」。
「軍事宗教自由基金會」還引述一封不具名士官撰寫的投訴信，直指該長官明確告訴部隊，川普「受耶穌膏抹揀選」，此次對伊朗點燃戰火是為了「引發聖經末日、迎接基督再臨」。
該篇報導發布的同一天，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）還對媒體表示，伊朗是由「宗教狂熱瘋子」所統治；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更將伊朗描述為一個「瘋狂的政權」，一心沉迷於預言性的伊斯蘭主義妄想。
分析認為，這些強硬且帶有宗教色彩的言論，都使這場白宮祈禱會更受矚目。美國穆斯林公民權利團體也質疑，這些說法相當危險，似乎充斥著滿滿的反伊斯蘭情緒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然這並非川普首次邀請宗教領袖到白宮進行禱告，不過這次祈禱會的時機相當敏感，正值美國非營利監督組織「軍事宗教自由基金會」（MRFF）踢爆，部分美軍士兵被長官告知，這場對伊戰爭是「神聖計畫的一部分」，目的是引發聖經所預言的末日「大決戰」。
該篇報導發布的同一天，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）還對媒體表示，伊朗是由「宗教狂熱瘋子」所統治；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更將伊朗描述為一個「瘋狂的政權」，一心沉迷於預言性的伊斯蘭主義妄想。
分析認為，這些強硬且帶有宗教色彩的言論，都使這場白宮祈禱會更受矚目。美國穆斯林公民權利團體也質疑，這些說法相當危險，似乎充斥著滿滿的反伊斯蘭情緒。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。