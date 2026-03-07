我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novak）先發迎戰中華隊，他在2025年歐錦賽繳出7.1局無失分的統治級演出。（圖／捷克棒球協會）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽持續在東京巨蛋熱戰，陷入0勝2敗絕對劣勢的中華隊，已經徹底沒有再輸球的本錢。今(7)日迎戰歐洲黑馬捷克隊，中華隊將祭出旅美火球男莊陳仲敖掛帥先發，強碰捷克32歲的歐錦賽王牌左投諾瓦克(Jan Novák)。這場沒有退路的割喉戰，台灣運彩開盤給出中華隊讓3.5分的盤口，顯示外界依然看好中華隊能谷底反彈，順利搶下本屆賽會首勝。回顧前兩戰，中華隊先是遭澳洲隊無情完封，昨晚又在「台日大戰」中不敵日本武士隊大聯盟級陣容的殘酷屠殺，苦吞兩戰全敗陷入淘汰絕境。C組預賽目前僅剩最後2場比賽，中華隊的晉級劇本只剩下一條路：必須全勝拿下，才有微乎其微的晉級希望，甚至攸關是否會落入下屆資格賽的保級深淵。雖然捷克隊目前同樣處於2連敗的低谷，但這支近年在國際賽屢創驚奇的歐洲勁旅絕對不是可以輕忽的肉腳。從預賽前幾場的表現來看，捷克隊首戰面對強敵南韓就狂掃出9支安打，昨日對上澳洲更是屢次出現深遠的長打。他們在投、打、跑、守各方面都展現出極具威脅性的大會水準，實力絕對不容小覷。中華隊若帶著輕敵的心態應戰，恐將付出慘痛代價。中華隊今日想要在東京巨蛋贏下本屆首勝，當務之急絕對是打線必須立刻甦醒。攤開數據，中華隊連續兩場遭澳洲、日本完封，合計16局的進攻狂吞鴨蛋、1分未得。團隊總共只勉強擠出4支安打，團隊打擊率是慘不忍睹的0.075。面對捷克隊的王牌左投諾瓦克，中華隊打者若無法盡速突破、找回得點圈的「關鍵一擊」，整場很可能一樣陷入苦戰。