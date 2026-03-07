我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克隊陣中多數球員擁有消防員、地理老師等正職工作，雖然他們在絕對力量上難以抗衡職棒選手，但憑著對棒球純粹的熱愛，同樣是不好惹的對手。（圖／読売新聞社提供）

▲捷克確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novak）先發迎戰中華隊，他在2025年歐錦賽繳出7.1局無失分的統治級演出。（圖／捷克棒球協會）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽持續在東京巨蛋熱戰。中華隊在歷經昨晚的高張力賽事後，今（7）日將迎戰充滿驚奇的歐洲勁旅捷克隊。這場攸關晉級資格的背水一戰，中華隊教練團正式推派旅美火球男莊陳仲敖掛帥先發，全力搶下這至關重要的一勝。然而，面對這支由消防員、老師組成的「斜槓軍團」，中華隊絕對沒有輕鬆贏球的本錢。現年25歲的莊陳仲敖目前效力於大聯盟運動家隊，並進入40人名單。他自手肘傷勢復出後展現驚人進化，最快球速突破156公里。莊陳仲敖在去年的資格賽對西班牙關鍵一役奪下勝頭，是中華隊挺進正賽的頭號功臣之一。優異的奪三振能力，將會是明日壓制捷克打線的關鍵利器。迎接「晚接午」的硬仗，莊陳仲敖賽後坦言，目前團隊氣勢雖受打擊，但他的想法只有全力搶勝。賽前，本報特派記者在場邊近距離觀察了捷克隊的官方打擊練習。有趣的是，捷克打者在自由打擊（BP）時，鮮少有人能將球轟出巨蛋的全壘打牆外，與昨日大谷翔平頻頻開轟的怪力秀形成強烈對比。但千萬別被這「沒有全壘打」的表象給騙了，這群斜槓球員雖然在絕對力量上不如職業重砲，但他們的揮棒軌跡非常簡潔，擊球點抓得極為確實，專注於把球打平、確實擊中球心的「歐式球風」，反而能在短期賽事中製造出極具威脅的密集安打。除了打擊策略穩健，這場比賽中華隊打線面臨的最大挑戰，將是捷克隊陣中實力不俗的32歲左投諾瓦克（Jan Novák）擔任先發。1994年出生於布拉格的左投諾瓦克，擁有美國職棒巴爾的摩金鶯隊小聯盟體系資歷，2016年在新人聯盟出賽18場，主投25.局被敲25支安打，投出19次三振，戰績1勝1敗、防禦率4.21。諾瓦克球路尾勁與控球能力在歐洲球員中屬於頂尖水準。讓他真正擦亮招牌的，是2025年歐洲棒球錦標賽的統治級演出，單場主投7.1局無失分、飆出9次三振、僅被敲出3支安打，成為捷克隊奪下隊史首面歐錦賽銅牌的最大功臣，如果無法在比賽前半段突破左投封鎖，戰局極有可能陷入泥沼。