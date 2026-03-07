我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭宗哲（二壘手）



宋晟睿（中外野手）



費爾柴德（指定打擊 DH）



張育成（三壘手）



林安可（右外野手）



吉力吉撈・鞏冠（一壘手）



林家正（捕手）



江坤宇（游擊手）



陳晨威（左外野手）





2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第3天賽程。中華隊在前兩場激戰中不幸吞下二連敗，今（7）日更面臨最嚴峻的「晚接午」地獄賽程，將交手歐洲黑馬捷克隊。面對這場攸關晉級資格、絕對不能再輸的生死之戰，教練團稍早正式公布了先發打序，針對捷克隊先發左投諾瓦克（Jan Novak），打線進行了針對性的微調。昨日先發一壘手吳念庭暫居板凳休息。為了彌補守備空缺，原本打DH的重砲吉力吉撈·鞏冠直接戴上手套鎮守一壘；而昨日在外野奔波的「費仔」費爾柴德則轉任指定打擊（DH）。名單中最大的亮點是換上年輕腿哥宋晟睿鎮守中外野並擔任第二棒，期望發揮速度優勢。昨日打第三棒的左打林安可，今日面對捷克左投，棒次被往後微調至第五棒，而費爾柴德則移至第三棒，直接保護第四棒張育成。