▲WBC經典賽中華隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日改打指定打擊。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)進入預賽第三天，連吞兩敗、退無可退的中華隊於今（7）日在最殘酷的「晚接午」賽程壓力下迎戰捷克隊。面對這場輸了宣告出局的生死戰，總教練曾豪駒賽前坦承全隊心情確實受到影響，但隨即下達必勝令：「過去的就讓它過去，大家都是職棒選手，現在就是想盡辦法全力搶勝！」此戰教練團端出了一份針對捷克先發左投諾瓦克（Jan Novak）變陣先發打序，藏著三套讓捷克難以應對的戰術密碼。面對捷克左投諾瓦克，曾豪駒刻意增加前段棒次的右打比例。將右打費爾柴德從第二棒推至第三棒，與第四棒張育成組成極具破壞力的右打連線；同時將左打林安可往後退至第五棒。左投面對右打天生少了角度優勢，教練團刻意在開局前幾棒就用右打部隊正面衝擊捷克左投的投球節奏，讓他在比賽一開始就必須面對最不舒服的對決局面。昨日全程鎮守一壘的吳念庭於板凳待命，改由打擊火力兇猛的吉力吉撈·鞏冠戴上手套扛下一壘大關。昨日在鎮守中外野的費爾柴德同樣獲得解放，今日卸下守備重任專任指定打擊，確保這名台美混血球星能把所有專注力集中在進攻輸出上。疲勞管理是今天能否贏球的隱形戰場，教練團顯然已經算清楚了。第三套變陣藏在第二棒的人選裡。教練團選擇將年輕快腿宋晟睿直接空降第二棒中外野，讓他與開路先鋒鄭宗哲在比賽前段組成「極速雙箭頭」。這個安排是要借重宋晟睿的右打優勢應對左投，用他的腳程為中心打線製造得點圈機會，同時也讓整個進攻引擎在比賽初期就運轉在最高轉速上，只要雙箭頭其中一人上壘，捷克內野的防守壓力將會立刻倍增，曾總期待的「棒棒開花」，從這份打序的第一棒就已經開始醞釀。