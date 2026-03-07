我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰吞敗，昨日迎戰地主日本隊，今（7）日上午將再度對戰捷克。對此，民進黨立委林楚茵也秀出人在東京巨蛋的照片，對台灣隊加油打氣。台灣隊昨被日本隊扣倒、預賽2連敗，總教練曾豪駒坦言，這樣的落敗很沉重，打擊沒能發揮，也希望大家不要責怪選手，「所有責任我來扛」。對此，林楚茵則在社群網站中秀出人在東京巨蛋的照片，對台灣隊加油打氣；她直呼「不能只在贏球時愛他們，對戰捷克繼續加油」；民進黨也在臉書說，謝謝所有台灣英雄們的努力！「下一場我們一起繼續拚，Team Taiwan！」台灣隊在經典賽前2戰接連遭澳洲、日本隊完封，今上午對捷克，推出莊陳仲敖全力搶勝，打線則要突破捷克左投諾瓦克的投球。