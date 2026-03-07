美國、以色列上週末聯合對伊朗發起軍事行動後，短短約一週，戰火已蔓延中東多國，甚至連地中海的塞普勒斯、南亞的斯里蘭卡、高加索地區的亞塞拜然和土耳其都被捲入。有歐洲軍事專家警告，當前多國因「聯盟機制」而被間接拖入戰局的狀況，與第一次世界大戰爆發前的徵兆相當類似。
根據《法新社》報導，總部設於美國的蘇凡研究中心（Soufan Center）指出，這場衝突已不僅限於美、以、伊軍事交鋒，而是演變成一場高強度、多領域的區域性戰役，而且短期內看不到平息跡象。
有歐洲軍事消息人士分析，伊朗跟它的盟友（比如黎巴嫩真主黨）「到處打」的作法，可視為一種「橫向升級」（horizontal escalation），背後戰略是要透過攻擊美國、以色列的潛在盟邦，甚至牽連原本想保持中立的國家，從而間接癱瘓全球經濟，大幅提高美國發動戰爭的代價與政治風險，讓越來越多國家無法置身事外。
報導提到，法國位於阿布扎比的海軍基地本週一遇襲後，法國總統府的消息人士坦言，巴黎實際上已被捲入，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二更宣布將派遣航母「戴高樂」（Charles de Gaulle）號赴地中海；與此同時，義大利、法國、西班牙與荷蘭，也已派遣海軍力量前往塞普勒斯，協助保衛這個歐盟成員國。
分析認為，「聯盟機制」正在間接將新國家拖入戰爭，當各國基於防務協議和盟友義務、被迫選邊站時，即便是微小的衝突，也可能透過連鎖反應被迅速擴大。
該名歐洲軍事消息人士並警告，另一個潛在引爆點是葉門，如果伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）決定介入戰爭，可能會透過擾亂曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）的國際航運或攻擊其他國家，讓戰火進一步蔓延，胡塞領導人週四晚間已發表電視演說，放話隨時準備扣動扳機，一旦局勢發展需要就會採取行動。
原文連結：Mideast war risks pulling more in as conflict boils over
我是廣告 請繼續往下閱讀
有歐洲軍事消息人士分析，伊朗跟它的盟友（比如黎巴嫩真主黨）「到處打」的作法，可視為一種「橫向升級」（horizontal escalation），背後戰略是要透過攻擊美國、以色列的潛在盟邦，甚至牽連原本想保持中立的國家，從而間接癱瘓全球經濟，大幅提高美國發動戰爭的代價與政治風險，讓越來越多國家無法置身事外。
報導提到，法國位於阿布扎比的海軍基地本週一遇襲後，法國總統府的消息人士坦言，巴黎實際上已被捲入，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二更宣布將派遣航母「戴高樂」（Charles de Gaulle）號赴地中海；與此同時，義大利、法國、西班牙與荷蘭，也已派遣海軍力量前往塞普勒斯，協助保衛這個歐盟成員國。
分析認為，「聯盟機制」正在間接將新國家拖入戰爭，當各國基於防務協議和盟友義務、被迫選邊站時，即便是微小的衝突，也可能透過連鎖反應被迅速擴大。
該名歐洲軍事消息人士並警告，另一個潛在引爆點是葉門，如果伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）決定介入戰爭，可能會透過擾亂曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）的國際航運或攻擊其他國家，讓戰火進一步蔓延，胡塞領導人週四晚間已發表電視演說，放話隨時準備扣動扳機，一旦局勢發展需要就會採取行動。
原文連結：Mideast war risks pulling more in as conflict boils over
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。