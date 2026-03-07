我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日在廣播節目受訪時說，大兒子3月24將從日本東京大學博士班畢業，由於正好是京華城案宣判日的前兩天，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢業典禮。對此，民進黨前立委謝欣霓臉書發文說，東大畢業典禮是採邀請制，目前畢業生應該還沒收到畢業典禮的邀請，「檢察官千萬別被騙囉！」謝欣霓昨日在臉書發文表示，她問女兒要不要去參加她博士的畢業典禮？沒想到女兒回答說，「博士沒有畢業典禮，因為每個人畢業的時間不一樣啊！就是論文寫完，走到校長室領畢業證書就好！」謝欣霓質疑，東京大學跟女兒就讀的一橋大學在日本都是名校，難道會有不一樣的模式嗎？謝欣霓還指出，東京大學的畢業典禮是採取邀請制。有被邀請才能進去參加畢業典禮，目前東大的博士畢業生應該還沒有收到畢業典禮的邀請。她直呼，「檢察官千萬別被騙囉！」