空氣品質受氣象條件影響大

12日可望逐漸好轉

小心空氣汙染！環境部表示，依最新監測及模式資料，5日中國上海等PM2.5濃度偏高，昨（6）日14時馬祖地區PM2.5小時濃度上升至39微克/立方公尺，預測6日晚間境外污染逐漸影響台灣北部空氣品質，且今（7）日隨東北風往南影響至中南部地區，11日空品前多為橘色提醒。環境部表示，5日至6日上午中國上海一帶PM2.5濃度約在40~80微克/立方公尺，6日晚間東北季風將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質，中部以北PM2.5約25~35微克/立方公尺。南部地區除了境外再加上擴散條件不好的本土污染雙重累積，環境部說明，PM2.5約35~50微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉至普通等級，但晚間混合層降低及水平風速弱，空氣品質多為橘色提醒等級，預估12日東北季風增強，空氣品質可望逐漸好轉。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，環境部呼籲，隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。