陸曉晴剛再度發文，表示昨天開始就有點氣喘，清晨痛苦到幾乎沒辦法睡，所幸已經找到好心人。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸筱晴發文求助，許多網友也幫忙將貼文分享出去。（圖／陸筱晴Threads）

2026年世界棒球經典賽（WBC）進行中，中華隊今（7）日台灣時間上午11點將對上捷克隊，許多藝人、啦啦隊也都親自飛到日本替台灣應援。然而，樂天女孩舞蹈總監陸筱晴，稍早卻在Threads上焦急尋找氣喘用的吸入性擴張劑，引來不少網友關心。這幾天有不少台灣人前往東京巨蛋應援，連蔡阿嘎都驚呼「是東京不是東區」；陸筱晴也前往現場觀看賽事，然而今日稍早她卻發文求助：「有沒有台灣的朋友，剛好在東京巨蛋看經典賽，也剛好有帶氣喘用的吸入性擴張劑，拜託聯絡我。」情況看似相當緊急。貼文一出，引來許多網友留言關心，紛紛表示：「藥師在我旁邊去買藥了」、「這裡有，人在東京巨蛋」、「幫總監推推」、「記得有位醫生球迷去東蛋的」、「希望各位有去東京巨蛋或在附近的台灣朋友可以幫幫忙」，再次展現台灣人的溫暖與熱心。剛陸筱晴再度發文，已找到好心人提供氣喘藥，表示：「謝謝大家協助！昨天開始就有點氣喘，清晨痛苦到幾乎沒辦法睡。很感動人在東京能有這麼多台灣人幫助。」待會也將繼續替中華隊加油！台灣今日將繼續迎戰捷克，由莊陳仲敖擔任先發，對決捷克左投諾瓦克（Jan Novak），莊陳仲敖昨日受訪時表示，台灣隊目前唯一目標就是「全力搶勝」，挽回頹勢。