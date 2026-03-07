在 2026世界棒球經典賽（WBC）的激烈戰況中，中華隊今（7）日迎來對戰捷克的續命關鍵戰！扛下抗捷先發重任的旅美小將莊陳仲敖，開賽前就已在網路上掀起轟動。不僅因為他擁有飆破 156 公里的火球實力，他神似電競世界冠軍 Gumayusi 的長相，以及右臂上引人注目的獅子刺青，都成為全台球迷的熱搜焦點。本文帶您一次解密這位中華隊王牌的超狂身價與背景！
👉莊陳仲敖 IG @zhuang_cza/reels/
⚾️ 抗捷火球男：莊陳仲敖（Orion）小檔案
棒球界「Gumayusi」！社群瘋傳：姑媽來打經典賽了？
除了強大的壓制力，莊陳仲敖的「明星臉」更是這波熱搜的最大推手。PTT 與 Threads 的網友驚艷發現，他戴上球帽後專注冷靜的眼神，與《英雄聯盟》T1 戰隊的世界冠軍射手 Gumayusi（李珉炯） 相似度極高。大批網友瘋狂洗版笑稱：「姑媽打完決賽來支援經典賽了」、「這個 Guma 會投 156 公里的火球」，有趣的跨界話題讓他人氣瞬間飆升。
簽約金千萬！奧克蘭運動家重點栽培，距離大聯盟剩一哩路
實力深厚的莊陳仲敖，在 2021 年加盟美職奧克蘭運動家隊時，就拿下了高達 50 萬美元的簽約金。作為重點栽培的潛力新星，他在 2024 年賽季展現出極佳的壓制力，最高層級已順利升至 2A，更在 2025 年首度獲邀參加大聯盟春訓。儘管目前身處小聯盟體系，年薪約為數萬美元級別，尚未達到大聯盟百萬年薪的標準，但他極具侵略性的球風與持續進步的成績，已被看好是未來升上 3A 甚至大聯盟的熱門人選。
右臂「獅子與懷錶」刺青曝光！揭開浴火重生的密碼
今日代表中華隊扛下先發，莊陳仲敖投球時右臂上大面積的刺青，其實藏著滿滿的洋蔥。這幅結合了「獅子」與「懷錶（時鐘）」的圖案，是他職棒生涯的信念象徵。身為阿美族戰士，獅子代表他在投手丘上無所畏懼的霸氣；而懷錶則帶有感傷與警醒的含意。由於過去曾因傷接受手肘手術，經歷過漫長難熬的復健期，時鐘時刻提醒著他要「珍惜時間」，因為能健康投球的時光並非理所當然。今天，這頭右臂刻著勇氣的雄獅，將抱著珍惜每一球的信念，全力為台灣搶下勝利！
⚾️ 抗捷火球男：莊陳仲敖（Orion）小檔案
|項目
|個人資訊
|出生／族裔
|2000 年 8 月 25 日（25 歲）／花蓮阿美族
|身高／體重
|185 公分／86 公斤
|投打習慣
|右投右打
|效力球隊
|美職奧克蘭運動家隊（2025 年獲邀大聯盟春訓）
|學歷
|國立體育大學
|最快球速
|97 mph（約 156.1 km/h）
|簽約金身價
|50 萬美元（約台幣 1,400 萬至 1,580 萬元）
|特殊亮點
|撞臉 T1 電競選手 Gumayusi（小呂布）
