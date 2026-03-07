我是廣告 請繼續往下閱讀

項目 個人資訊 出生／族裔 2000 年 8 月 25 日（25 歲）／花蓮阿美族 身高／體重 185 公分／86 公斤 投打習慣 右投右打 效力球隊 美職奧克蘭運動家隊（2025 年獲邀大聯盟春訓） 學歷 國立體育大學 最快球速 97 mph（約 156.1 km/h） 簽約金身價 50 萬美元（約台幣 1,400 萬至 1,580 萬元） 特殊亮點 撞臉 T1 電競選手 Gumayusi（小呂布）

棒球界「Gumayusi」！社群瘋傳：姑媽來打經典賽了？

▲撞臉啦！網友在 Dcard 分享莊陳仲敖（右）與電競巨星 Gumayusi 的對比圖，相似度極高引起熱議。（圖／翻攝自Dcard）

簽約金千萬！奧克蘭運動家重點栽培，距離大聯盟剩一哩路

▲身價高達千萬的旅美小將莊陳仲敖，賽前受訪神情專注沉穩，展現出隨時準備挑戰大聯盟的王牌氣場。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

右臂「獅子與懷錶」刺青曝光！揭開浴火重生的密碼

▲莊陳仲敖右臂刺青特寫，「獅子與懷錶」的霸氣圖騰，不僅象徵勇氣，更是他歷經手術復健後的重生密碼。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

在 2026世界棒球經典賽（WBC）的激烈戰況中，中華隊今（7）日迎來對戰捷克的續命關鍵戰！扛下抗捷先發重任的旅美小將莊陳仲敖，開賽前就已在網路上掀起轟動。不僅因為他擁有飆破 156 公里的火球實力，他神似電競世界冠軍 Gumayusi 的長相，以及右臂上引人注目的獅子刺青，都成為全台球迷的熱搜焦點。本文帶您一次解密這位中華隊王牌的超狂身價與背景！除了強大的壓制力，莊陳仲敖的「明星臉」更是這波熱搜的最大推手。PTT 與 Threads 的網友驚艷發現，他戴上球帽後專注冷靜的眼神，與《英雄聯盟》T1 戰隊的世界冠軍射手相似度極高。大批網友瘋狂洗版笑稱：「」、「這個 Guma 會投 156 公里的火球」，有趣的跨界話題讓他人氣瞬間飆升。實力深厚的莊陳仲敖，在 2021 年加盟美職奧克蘭運動家隊時，就拿下了高達的簽約金。作為重點栽培的潛力新星，他在 2024 年賽季展現出極佳的壓制力，最高層級已順利升至，更在。儘管目前身處小聯盟體系，年薪約為數萬美元級別，尚未達到大聯盟百萬年薪的標準，但他極具侵略性的球風與持續進步的成績，已被看好是甚至的熱門人選。今日代表中華隊扛下先發，莊陳仲敖投球時右臂上大面積的刺青，其實藏著滿滿的洋蔥。這幅結合了「」與「」的圖案，是他職棒生涯的信念象徵。身為阿美族戰士，獅子代表他在投手丘上無所畏懼的霸氣；而懷錶則帶有感傷與警醒的含意。由於過去曾因傷接受，經歷過漫長難熬的復健期，時刻提醒著他要「」，因為能健康投球的時光並非理所當然。今天，這頭右臂刻著勇氣的雄獅，將抱著珍惜每一球的信念，全力為台灣搶下勝利！