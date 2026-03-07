我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰吞敗，昨日迎戰地主日本隊，今（7）日上午將再度對戰捷克。對此，高雄市長陳其邁表示，儘管比數差距懸殊，Team Taiwan仍拚戰到最後，「不論勝敗，我們都是最強後盾，預賽還有兩場，將馬上迎戰捷克隊，請大家繼續一起為Team Taiwan加油！」經典賽開打，全民瘋棒球！陳其邁在臉書表示，揪心的一晚，高雄也首度在衛武營、國體場雙主場熱情連線應援，台灣英雄迎戰地主日本隊，大谷翔平二局上轟出滿貫全壘打，日本隊火力全開，比賽最終以0比13提前結束。陳其邁說，儘管比數差距懸殊，Team Taiwan仍拚戰到最後，展現不服輸的鬥志，4局沙子宸率先壓制、吳念庭接殺大谷翔平，5局張峻瑋登板球速最快飆到156公里，把吉田正尚、岡本和真、村上宗隆一棒一棒送回去；7局林詩翔接力同樣穩住陣腳，後段局次日本隊無功而返。陳其邁強調，「不論勝敗，我們都是最強後盾，預賽還有兩場，將馬上迎戰捷克隊，請大家繼續一起為Team Taiwan 加油！」台灣隊在經典賽前2戰接連遭澳洲、日本隊完封，今上午對捷克，推出莊陳仲敖全力搶勝，打線則要突破捷克左投諾瓦克的投球。