▲若長期患有心血管病史的人，太過用力上廁所，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞。（示意圖／取自Pixabay）

排便不能太用力，小心心臟出問題！醫師提到，在診間會聽過不少如廁時，誘發心血管意外的案例，在便秘時，為了加速排便順暢，屏住呼吸、增加腹壓，身體會經歷「4個劇烈血壓變化」，會直接衝擊血管壁，如果血管內本來就有不穩定的動脈硬化斑塊，容易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞。直腸外科主治醫師黃郁純提到，許多人認為「便秘」就像是腸道鬧脾氣，多喝水、吃點益生菌就沒事，但實際上腸道健康，與心臟的健康有著「生死交關」的聯繫。黃郁純分享，根據《美國生理學期刊-心臟與循環生理學》分析發現，便秘患者發生重大不良心臟事件（MACE）的風險顯著高於排便規律者，其發生主要心臟事件的風險是常人的2.15倍，心衰竭風險增加2.7倍、缺血性中風增加2.4倍。罹患高血壓或有心血管疾病的患者，黃郁純指出，若已有高血壓且同時患有便秘，發生心血管意外的風險，更會比單純只有高血壓者再高出34%。​​便秘時，為了加速排便順暢不要卡在當下，胸腔壓力升高，血壓瞬間噴發。壓力過大導致血液回不到心臟，心輸出量下降。排便結束瞬間呼氣，血壓急劇下降。心臟為了補償，會猛烈收縮讓血壓再次飆升。黃郁純提醒，可能會直接衝擊血管壁，加上血管內本來就有不穩定的動脈硬化斑塊，或長期患有心血管病史的人，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞。鎂能軟化糞便並穩定心律，預防因用力導致的血壓激增，同時增加每日蔬果的量以及補充足夠的水分（每日建議約2000cc）。利用小腳凳將腳墊高，讓身體軀幹與大腿呈現35至45度左右，可減少「屏息用力」的需求，進而保護心臟。若本身長期患有心血管疾病或病史，建議將便秘困擾告知醫師。黃郁純表示，身體其實是一套極其精密的「連鎖反應系統」，每一次在馬桶上的屏息用力，都可能是在挑戰血管的韌性；而腸道環境的惡化，也會間接影響身體其他生理機能。