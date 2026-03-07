我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Netflix轉播時介紹陳傑憲是「長得帥又可靠的隊長」。（圖／翻攝自Netflix）

徐若熙 - 球速最快158的鋼腕王牌

陳傑憲 - 容貌端正帥又可靠的隊長

孫易磊 - 決勝時刻負責救火

張奕 - 表哥是曾在日職很活躍的陽岱鋼

陳晨威 - 中職199盜韋駄天男（飛毛腿）

鞏冠 - 「吉力吉撈」是排灣語「勇敢的戰士」

吳念庭 - 得點圈之鬼

張育成 - 23WBC 最佳九人

林詩翔 - 武器是魔球變速

林安可 - 本季開始在西武打球

林家正 - 12強日本戰炸裂

沙子宸

-

資格賽測到個人最高球速152

2026年WBC中華隊30人完整名單如下：

2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本地區獨家轉播權由Netflix拿下，為了讓觀眾在看比賽時，對場上選手有共鳴，Netflix特地為中華隊球員加上註解字卡，例如陳傑憲被讚是「長得帥又可靠的隊長」，吳念庭則被譽為「得點圈之鬼」。昨（6）日就有球迷特地整理了共12名中華隊球員被Netflix下的註解，笑說「確實都很簡單粗暴」。一名熱情球迷昨日在Threads發文，統整了日本Netflix 5、6日在轉播WBC賽事時，介紹中華隊其中12位球員的貼心註解：雖然只有短短一句話，但每個形容詞都精準打在重點上，讓球迷笑翻直呼Netflix的介紹很簡單粗暴。網友看了也紛紛開玩笑留言，「吳念庭明天開始改成 - 2026/3/6接殺大谷翔平」、「我們（張）奕應該寫12強勝投王啊」、「林家正怎麼不是心靈捕手」，但也有網友無情吐槽：「其實沒什麼創意，如果台灣人來取才有梗」。而中華隊今日在台灣時間上午11點準時開戰捷克，是中華隊在WBC C組預賽的第3場比賽，目前1局上半已經獲得2分，終於破蛋，一吐前兩天0分輸給澳洲、日本的怨氣，球迷也紛紛為中華隊集氣，希望台灣今日能拿下東京巨蛋首勝。★投手（16人）： 林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、古林睿煬、孫易磊、徐若熙、張峻瑋、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、林詩翔、林凱威、曾峻岳、張奕。★捕手（3人）： 林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏。★內野手（7人）： 龍恩（Jonathon Long）、江坤宇、林立、張育成、李凱威、吉力吉撈．鞏冠、陳思仲。★外野手（4人）： 陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）。